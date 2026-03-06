Fiul lui Nicolae Guță, reținut de Poliție. Era drogat la volan și conducea cu permisul suspendat

Fiul cântărețului de muzică de petrecere Nicolae Guță a fost reținut 24 de ore după ce a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise și cu permisul suspendat.

În vârstă de 34 de ani, Nicolae Guță junior a fost reținut după ce a fost prins conducând drogat.

Incidentul a avut loc pe 2 martie, pe DN 66, iar polițiștii rutieri din Hațeg au constatat că permisul acestuia era suspendat încă din 2023.

Inițial, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Totuși, acesta a refuzat testarea pentru depistarea eventualului consum de substanțe interzise. Polițiștii l-au condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar analiza toxicologică a confirmat prezența substanțelor în organism.

„Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise. Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”, a transmis IPJ Hunedoara.

Pe lângă testele pozitive pentru substanțe interzise, polițiștii au constatat că autoturismul nu era asigurat RCA.

În consecință, fiul lui Nicolae Guță a primit o amendă de 7.670 de lei, iar certificatul de înmatriculare și plăcuțele au fost reținute.

După aplicarea sancțiunilor, Nicolae Guță junior a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Dosarul penal întocmit în acest caz vizează conducerea cu permisul suspendat și conducerea sub influența substanțelor interzise.