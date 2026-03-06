Fiul lui Nicolae Guță, reținut de Poliție. Era drogat la volan și conducea cu permisul suspendat
- Răzvan Scarlat
- 6 martie 2026, 17:29
Fiul cântărețului de muzică de petrecere Nicolae Guță a fost reținut 24 de ore după ce a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise și cu permisul suspendat.
Fiul manelistului Nicolae Guță a fost prins de polițiști în timp ce conducea fără drept
În vârstă de 34 de ani, Nicolae Guță junior a fost reținut după ce a fost prins conducând drogat.
Incidentul a avut loc pe 2 martie, pe DN 66, iar polițiștii rutieri din Hațeg au constatat că permisul acestuia era suspendat încă din 2023.
Testele medicale au confirmat consumul de substanțe interzise
Inițial, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Totuși, acesta a refuzat testarea pentru depistarea eventualului consum de substanțe interzise. Polițiștii l-au condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar analiza toxicologică a confirmat prezența substanțelor în organism.
„Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise. Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”, a transmis IPJ Hunedoara.
Mașina nu avea RCA valabil și au fost aplicate sancțiuni
Pe lângă testele pozitive pentru substanțe interzise, polițiștii au constatat că autoturismul nu era asigurat RCA.
În consecință, fiul lui Nicolae Guță a primit o amendă de 7.670 de lei, iar certificatul de înmatriculare și plăcuțele au fost reținute.
Fiul lui Nicolae Guță a fost reținut și urmează să fie prezentat magistraților
După aplicarea sancțiunilor, Nicolae Guță junior a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.
Dosarul penal întocmit în acest caz vizează conducerea cu permisul suspendat și conducerea sub influența substanțelor interzise.
