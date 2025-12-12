Social

Permis suspendat fără să conduci. Ce trebuie să știi pentru a evita surprizele

Permis suspendat fără să conduci. Ce trebuie să știi pentru a evita surprizele
Suspendarea permisului este de regulă asociată cu abateri comise la volan. Codul Rutier prevede însă situații în care dreptul de a conduce poate fi retras chiar dacă șoferul nu se află în trafic și nu conduce nicio clipă.

Neprezentarea identității celui care a condus

O situație mai puțin cunoscută apare atunci când poliția solicită proprietarului să comunice cine se afla la volanul vehiculului surprins de radar sau cameră video. Chiar dacă nu a condus personal, titularul trebuie să răspundă acestei solicitări.

Potrivit Codului Rutier, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului trebuie să comunice identitatea persoanei care a condus autovehiculul. Refuzul sau ignorarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv suspendarea permisului.

Șofer

Șofer

Suspendarea din motive medicale

Permisul poate fi suspendat atunci când un medic constată că titularul nu mai îndeplinește condițiile fizice sau psihice necesare pentru a conduce. Această procedură administrativă se aplică indiferent de existența unor abateri rutiere.

Legislația prevede că permisul de conducere se suspendă în cazul titularului declarat inapt pentru a conduce autovehicule. Decizia medicală este transmisă automat poliției, iar suspendarea intervine fără legătură cu vreo faptă în trafic.

Declarațiile eronate privind pierderea sau furtul permisului

Dacă titularul declară pierderea sau furtul permisului, iar ulterior se constată că actul nu a fost pierdut sau furat, legea consideră că există un risc de obținere a unui document duplicat sau de evitare a unei sancțiuni.

Titularul este obligat să declare imediat pierderea sau furtul permisului. Nerespectarea acestei obligații poate conduce la măsuri administrative, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce până la clarificarea situației.

Refuzul de a ridica procesul-verbal de contravenție

Amendă de circulație.

Amendă de circulație.

Distribuirea proceselor-verbale de contravenție este obligatorie, iar refuzul de a primi documentele poate fi considerat nesupunere față de dispozițiile poliției rutiere.

Codul Rutier prevede că șoferul trebuie să se supună dispozițiilor polițistului rutier. Chiar dacă incidentul nu are loc în trafic, refuzul de a ridica actele poate atrage măsuri administrative care includ suspendarea permisului.

Prelungirea suspendării

După primirea unei sancțiuni care implică suspendarea permisului, titularul are obligația de a depune documentul în termenul indicat de lege. Nepredarea la timp atrage prelungirea perioadei de suspendare.

Conform legislației, nedepunerea permisului în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal atrage prelungirea suspendării dreptului de a conduce cu încă 30 de zile. Astfel, o suspendare inițială de o lună poate deveni două luni, chiar dacă șoferul nu a condus în intervalul respectiv.

Absența de la examenul de redobândire

Pentru a-și redobândi permisul, șoferul trebuie să susțină testul de verificare a regulilor rutiere. Neprezentarea la acest examen atrage prelungirea suspendării dreptului de a conduce.

Legislația prevede că neîndeplinirea obligației de prezentare la verificarea cunoștințelor determină extinderea perioadei de suspendare. În practică, o simplă absență poate prelungi perioada fără permis cu mai multe săptămâni.

