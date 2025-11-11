Obținerea permisului de conducere. Documentul care nu mai trebuie depus la ghișeu

Prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere nu este necesară, potrvit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (SPCRPCIV). Verificarea situației juridice a solicitantului se realizează direct la ghișeu, pe baza consimțământului exprimat de acesta.

„Această măsură permite procesarea imediată a cererilor și elimină demersurile suplimentare, precumsolicitarea prealabilă a cazierului sau transmiterea lui prin alte canale. În perioada următoare, autoritățile vor implementa și măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, pentru a face interacțiunea cu serviciile publice mai rapidă, simplă și accesibilă”, au transmis reprezentanții SPCRPCIV.

Pentru a fi eligibili pentru permisul categoria B, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții legale. Vârsta minimă este de 18 ani pentru categoriile A2, B, BE, C1, C1E, Tr și Tr1, iar pentru categoria B1, destinată cvadriciclurilor de până la 400 kg sau 550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri, vârsta minimă este de 16 ani.

Candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical, iar examinarea medicală certifică aptitudinile fizice și mentale necesare conducerii unui autovehicul. Aptitudinea psihologică este, de asemenea, obligatorie și certifică capacitatea de a conduce vehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

După îndeplinirea condițiilor prealabile, candidații se pot înscrie la o școală de șoferi autorizată, unde urmează cursuri teoretice și practice. Costurile cursurilor la nivelul Capitalei variază între 1.900 și 3.400 lei, iar certificarea absolvirii are valabilitate de un an, cu posibilitatea de prelungire în situații excepționale.

Examenul pentru permis include proba teoretică și proba practică. Examenul teoretic constă într-un test grilă cu întrebări despre legislația rutieră, semnalizare, reguli de prioritate, conducere preventivă și acordarea primului ajutor. Proba teoretică poate fi susținută la orice autoritate competentă din România, nu doar în localitatea de domiciliu.

Examenul practic se desfășoară pe trasee stabilite de poliția rutieră, care includ parcarea, mersul înapoi și conducerea în trafic. Traseele pot fi urbane sau rurale și sunt concepute pentru evaluarea competențelor candidaților în diverse situații de trafic. După promovarea ambelor probe, permisul este eliberat de autoritățile competente.

Dosarul trebuie să conțină următoarele:

-cererea tip;

-fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi, valabilă un an și care include avizul medical;

-declarația de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar;

-dovada achitării contravalorii permisului, 89 lei.

Pentru candidații minori, între 16 și 18 ani, care solicită categoriile AM, A1 sau B1, este necesară și o declarație notarială prin care părinții, tutorele sau persoana care are grijă de minor își exprimă acordul pentru susținerea examenului auto.

Permisele categoria B sunt valabile și pentru motociclete cu transmisie automată, cilindree maximă 125 cmc și putere maximă 11 kW, categoria A1, cu condiția ca titularul să aibă minimum 24 de ani, cel puțin doi ani experiență la categoria B și să fi absolvit un curs practic de minimum 10 ore într-o unitate autorizată.