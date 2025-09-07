Social Cazierul judiciar poate fi descărcat direct pe telefon. Procedura, explicată pas cu pas







Românii nu mai trebuie să stea la cozi interminabile pentru a obține cazierul judiciar. În 2025, documentul poate fi solicitat și primit în format digital, direct de pe telefon sau calculator, fără dosare sau drumuri la poliție. Platforma prin care se poate solicita cazierul este hub.mai.gov.ro și a fost creată de Ministerul Afacerilor Interne.

Procedura este rapidă: cererea se trimite online, iar documentul, semnat electronic, ajunge în câteva minute, având aceeași valoare legală ca versiunea tipărită. Primul pas este crearea unui cont pe Ghișeul.ro și deținerea unui card bancar activat pentru plăți online (3D Secure). Apoi, utilizatorul se autentifică, își confirmă identitatea și trimite cererea.

Cei care nu au cont pe Ghișeul.ro sau card emis în România pot folosi tot platforma hub.mai.gov.ro, însă vor fi nevoiți să ajungă la un ghișeu MAI pentru confirmarea identității.

„Când solicitanul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.)”, se arată pe platforma dezvoltată de MAI.

Pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut de către părinți sau tutori. Aceștia trebuie să depună o cerere tip, motivată, completată cu datele de stare civilă ale minorului.

Cazierul judiciar obținut online are aceeași valoare legală ca varianta tipărită și este recunoscut de majoritatea instituțiilor publice. Sistemul digital le permite românilor să acceseze cazierul de oriunde, economisind timp și evitând aglomerația din instituții. Totodată, platforma hub.mai.gov.ro oferă și alte servicii utile, de la programări pentru pașaport și verificarea amenzilor de circulație, până la solicitarea actelor de identitate.

Ordinul 113/1.655/2025 simplifică semnificativ procedura de eliberare a cazierului judiciar online. Astfel, autentificarea nu se mai face doar prin contul Ghișeul.ro, ci se poate realiza și cu ajutorul cărții electronice de identitate (CEI) sau prin aplicația ROeID, acolo unde aceste opțiuni sunt disponibile.

Pentru utilizatorii Ghișeul.ro conectați prin ROeID, procedura de verificare a identității cu card bancar 3D Secure nu mai este necesară. Validarea contului în Hub se face o singură dată, prin completarea unui formular și confirmarea printr-un cod trimis pe e-mail, iar datele sunt verificate automat cu informațiile din Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP).

Cei care se înregistrează direct în Hub, fără Ghișeul.ro, ROeID sau CEI, trebuie să se prezinte fizic la un ghișeu MAI pentru certificarea identității, însă doar la etapa inițială. După autentificarea în Hub, utilizatorii pot accesa cererea precompletată și solicita cazierul judiciar.

„Certificatul de cazier judiciar emis electronic este semnat digital și are aceeași valoare juridică precum documentul eliberat pe suport fizic. Acesta poate fi vizualizat și descărcat în orice moment din contul personal din Hub, pe toată perioada de valabilitate”, arată MAI.