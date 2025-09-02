Justitie Achitată de justiţie, dar neiertată de Poliţie. Povestea unei moldovence învinuită într-un dosar fabricat pentru trafic de persoane. Video







Republica Moldova. O femeie din raionul Teleneşti a fost ţinută de poliţie în lista criminalilor fugari timp de patru luni după ce a fost achitată de Curtea de Apel Nord. Mai mult, fotografia femeii a fost postată pe un panou public, alături de fotografiile lui Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc, că este căutată de Poliţie.

Anterior, femeia a trecut printr-un adevărat calvar, care a durat 9 ani. A fost condamnată de Judecătoria Teleneşti la şapte ani de închisoare, fiind învinuitî de poliţişti că a traficat două consătence la Moscova ca să practice prostituţia. Dosar care s-a dovedit a fi fabricat.

Este povestea de viaţă a Rodicăi Hadârcă, o tânără mamă a doi copii, din satul Mândreşti, raionul Teleneşti.

Victimă a violenţei domestice şi a sărăciei, femeia şi-a luat copiii şi a plecat în Italia pentru ca să supravieţuiască. Problemele de acasă însă au urmărit-o şi la o distnţă de peste 2000 de kilometri. Chiar dacă a fost declarată nevinovată, femeia nu a putut să-şi perfecteze paşaportul şi să se angajeze în câmpul muncii. Pentru că era căutată de Poliţia din Teleneşti.

Rodica a fost reţinută pe 4 noiembrie 2016, după care trimisă în arest preventiv pentru 30 de zile. Acasă îi râmâne singur copilul de doar trei ani, pe care îl ia o mătuşă de a ei.

La baza reţinerii au stat denunţurile a două locuitoare din Mândreşti, care s-au plâns pe Rodica că le-a traficat să practice prostituţia la Moscova.

Rodica Hadârcă susţine că nu era vorba de un salon de masaj erotic şi că angajate nu întreţineau relaţii sexuale cu clienţii. Iar cele două consătence au plecat singure la Moscova.

„Când am revenit de la Moscova în sat, Livia şi Valentina m-au rugat să le găsesc ceva de lucru la Moscova. Ca să scape de sărăcie. Eu le-am spus unde lucrez şi ele m-au rugat să le ia cu mine. Eu trebuia să revin la Moscova, dar le-am dat adresa. Au venit singure. Nimeni nu le-a sechestrat, nu le-a luat actele. Puteau să plece când şi unde doreau. Livia a plecat acasă undeva peste o lună.

Deşi era căsătorită, ea avea un iubit. Şi a aflat că o înşelase. Chiar a încercat să-şi taie venele. Noi am oprit-o”, îşi aminteşte Rodica.

Femeia susţine că, după ce a fost reţinută, Ianîc Manea, ofiţerul de la Centrul antitrafic i-a cerut mită că să o lase în pace.

„Ianîc Manea a cerut de la mine 6000 de euro dacă vreau să revin la copil. I-am zis că în viaţa mea nu am văzut aşa bani. Mi-a propus să vând casa, terenurile agricole. Dar nu sunt doar ale mele. Suntem trei fraţi. Mi-a zis poate am pe cineva peste hotare să-mi dea bani. Ştia că fratele şi sora sunt plecaţi. Dar era o sumă prea mare şi pentru ei. Şi pentru ce trebuia să dau bani, dacă eram nevinovată?”, ne-a declarat Rodica.

Femeia a depus o plângere că i s-a cerut mită şi chiar a fost invitată la Procuratura Generală. Acolo era şi Ianîc Manea, care a spus că trebuie să-şi ia un avocat. Procuratura Anticorupţie a intentat pe numele lui Ianîc Manea un dosar penal pentru fals în declaraţiile publice de avere şi interese personale. În octombrie 2022, Judecătoria Chişinău la achitat pe poliţistul de la antitrafic. Examinarea dosarului bate pasul pe loc la Curtea de Apel.

Examinarea dosarului intentat Rodicăi a durat câţiva ani. În acest timp, femeia a dat naştere celui de al doilea copil.Iniţial, a fost la toate şedinţele de judecată. Apoi judecătorul s-a îmbolnăvit, şedinţele fiind amânate una după alta.

Din cauza bolii, judecătorul a decedat. Dosarul a fost atribuit aleatoriu unui alt magistrat.

În acelaşi timp, violenţa din familia Rodicăi atinge apogeul. Soţul Valentin, mai mare decât ea cu 15 ani, a legat-o cu o funie de automobil. Femeia fiind nevoită să alerge din urma maşinii în timp ce el accelera. Iar când a obosit, Rodica a fost pur şi simplu târâtă pe drum. Valentin a fost oprit atunci de pamenii din sat.

Nefiind în stare să mai îndure violenţa şi sărăci, în timp ce autorităţile nu reacţionau, în 2019, Rodica şi-a luat copiii şi a plecat din Republica Moldova. Iar în ianuarie 2023, Rodica Hadîrcă a fost condamnată la 7 ani de închisoare.

Valentina, una din „victimele” Rodicăi Hadârcă, şi-a retras acuzaţiile când a fost audiată în prima instanţă. Femeia a declarat sub jurământ că nu a fost traficată, a plecat singură la Moscova, nu a practicat prostituţia şi nu i-a plătit nimic Rodicăi.

Aceasta a mai spus că a semnat denunţul, fiind ameninţată de poliţistul Manea. „Eram însărcinată. El mi-a zis că ştie când şi pe ce drum pleacă fiica mea de la şcoală. De aceea am semnat. Ca să-mi protejez fiica”, ne-a declarat Valentina.

După ce Rodica Hadârcă a fost condamnată de prima instanţă, Valentina a depus o cerere de apel că nu este de acord cu sentinţa şi că Rodica este nevinovată. „Nu puteam să trăiesc cu această piatră pe suflet”, a declarat femeia.

Livia a fost o singură dată la judecată, la Teleneşti, în care şi-a susţinut denunţul, menţionând că a fost impusă să se prostitueze şi a fost atât de stresată că a încercat să se sinucidă.

Cel mai interesant este că pe lângă Rodica, în 2016 au mai fost reţinute încă alte patru femei care nu se cunoşteau între ele. Şi toate au fost denunţate de Livia pentru că au traficat-o pentru prostituţie. Potrivit denunţurilor depuse de tânăra femeie, timp de câteva luni aceasta a fost traficată la Moscova, Dubai, Turcia şi Germania. Unde ar fi fost impusă să se prostituieze.

Şi toate aceste plângeri au fost examinate de acelaşi ofiţer de urmărire penală şi acelaşi procuror. Noi am reuşit să discutăm cu femeile denunţate de Livia şi cu avocaţii lor. Toate au declarat că Ianîc Manea le-a cerut sume mari de bani, într-un caz chiar li 30.000 de euro, pentru a nu da curs dosarului.

Singurul care a observat coincidenţa stranie a fost magistratul de la Judecătoria Chişinău, Dorin Munteanu. Acesta a refuzat să prelungească mandatele de arestare pentru cele cinci femei. Emiţând şi câteva încheieri interlocutorii prin care a cerut Procuraturii Generale să se descurce în această situaţie. Documentele semnate de magistratul Munteanu au fost ignorate de procurori.

La 10 aprilie 2025, Curtea de Apel Nord a achitat-o pe Rodica Hadârcă pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii imputate. Instanţa a dispus şi încetarea acţiunilor de căutare a Rodicăi Hadîrcă, impuse de Judecătoria Orhei încă în 2021.

Deşi decizia instanţei de apel este executorie, iar Poliţia din Teleneşti a fost informată despre decizia de achitare, Rodica Hadârcă a rămas în continuare în lista celor căutaţi de poliţie. „Personal am vorbit la telefon cu poliţişti din Teleneşti şi le-am spus că am fost achitată. Mi-au promis că mă scot din căutare. Dar nu au făcut-o”, a comunicat Hadârcă pentru EvZ.

Femeiea a aflat că continuă să fie dată în urmărire generală în luna iulie 2025, când Consulatul de la Padova a refuzat să-i perfecteze paşaportul. Pentru deblocarea situaţiei a intervenit avocata Corina Stratan, care a informat conducerea Inspectoratului de la Teleneşti despre decizia de achitare.

Deşi Rodica a fost scoasă din registrul persoanelor date în urmărire generală, fotografia ei a rămas să fie afişată încă o lună pe panoul celor căutaţi de poliţie. La 15 august, cei de la Inspectoratul de Poliţie Teleneşti au operat modificări la panoul cu persoanele date în urmărire generală. Fotografia Rodicăi râmânând pe panou.

Panoul este instalat chiar la intrarea în curtea Inspectoratului de Poliţie, care se află peste drum de piaţa centrală din Teleneşti. Strada este mereu aglomerată, iar informaţia de pe panou, disponibilă pentru fiecare doritor.

Fotografia Rodicăi a fost scoasă de pe panou abia la 18 august. După ce la 15 august avocata Corina Stratan a mai trimis o scrisoare în adresa Inspectoratului de Poliţie Teleneşti. Cu avertismentul că se va adresa în judecată.

Echipa EvZ l-a găsit l-a contactat la telefon pe ofiţerul responsabil de urmărirea infractorilor. Acesta s-a prezentat ca Vladimir şi ne-a spus că este şeful Poliţiei criminale din Teleneşti. „Eu am ajutat-o pe Rodica Hadârcă, că avea probleme în Italia. Nu putea să-şi facă paşaport. Dar nu am fost informaţi că a fost achitată. Nu e aşa de simplu. Mai informaţi-vă.

Noi am scos-o pe doamna Hadârcă de pe panou. Dar nu am primit niciun demers de la Corina Stratan. Mai mult nu pot să vă spun nimic”, ne-a declarat poliţistul.

Am încercat să vorbim cu Petru Costişanu, şeful Inspectoratului de Poliţie Teleneşti. „Domnul Vladimir este responsabil. Dacă aţi vorbit cu el, v-a spus totul. Nu am ce să vă spun mai mult”, a declarat comisarul şef de la Teleneşti.

Pe 27 septembrie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în cauza Negru v. Republica Moldova. O femeie din Chişinău, în urma unei neînţelegeri cu tatăl său, s-a ales cu dosar penal şi a fost reţinută de Poliţie. Dar a fost eliberată după câteva ore. Ulterior, femeia a plecat în Italia. Iar avocatul său i-a văzut fotografia pe panoul unui inspectorat de poliţie din Chişinău.

Curtea a stabilit că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. Articol care asigură dreptul la viaţa de familie şi privată.

Statul i-a achitat reclamantei 4500 de lei, prejudiciu moral. Dar Poliţia, după cum se vede, nu a învăţat lecţia.