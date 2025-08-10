Social Republica Moldova. Femeie de afaceri, ucisă cu toporul și aruncată într-o fântână







Republica Moldova. Un caz șocant a avut loc joi, 8 august, în extravilanul localității Tîrșiței, raionul Telenești. O femeie de afaceri a fost ucisă cu brutalitate. Trupul său a fost aruncat într-o fântână părăsită.

Victima, o femeie de 50 de ani originară din Chișinău, conducea o companie agricolă pe teritoriul unei foste brigăzi de tractoare din satul Tîrșiței. Rudele au semnalat dispariția acesteia după ce ea nu a mai dat niciun semn de viață și nu răspundea la telefon. Femeia se afla în sat pentru a clarifica un furt în care era implicat paznicul companiei sale.

Oamenii legii au început imediat căutările femeii. În urma măsurilor speciale de investigații, datorită profesionalismului acestora, din nefericire s-a stabilit că femeia a fost omorâtă.

Astfel, în amiaza zilei de joi, 7 august, în timp ce se afla pe teritoriul companiei sale, femeia ar fi avut un conflict cu un locuitor al satului. Individul i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu toporul în cap până când femeia a decedat.

Poliția a reacționat prompt, reușind să descopere cadavrul și să identifice agresorul. În timpul audierilor, acesta și-a recunoscut fapta și a fost reținut pentru 72 de ore. Pe numele său fiind inițiat un dosar penal pentru omor intenționat. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele crimei.

„Aceasta îl suspecta pe un alt angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii. Între cei doi s-a iscat un conflict, care a degenerat într-o altercație, suspectul aplicându-i victimei multiple lovituri cu un topor”, susțin oamenii legii.