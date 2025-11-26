Adio examen teoretic. Tinerii cu B1 pot trece la categoria B, dar cu o condiție

Adio examen teoretic. Senatul a aprobat, luni, modificările aduse Ordonanței de urgență privind circulația pe drumurile publice, în urma reexaminării solicitate de președinte. Noua lege prevede că persoanele care au obținut permisul de conducere categoria B1 la vârsta de 16 sau 17 ani pot fi exceptate de la susținerea probei teoretice pentru obținerea permisului categoria B.

Condiția este să fi acumulat cel puțin un an de experiență în conducerea unui vehicul din categoria B1 și să îndeplinească toate celelalte cerințe legale.

Votul din Senat a înregistrat 77 de voturi „pentru”, 30 „contra” și două abțineri, reflectând un sprijin majoritar pentru măsură. Această modificare intervine față de forma anterioară a proiectului adoptată în iunie, care nu impunea condiția experienței minime.

Legea introduce, totodată, reguli similare pentru persoanele care doresc să treacă de la categoria A1 la A2 sau A. Astfel, cei care dețin permis categoria A1 și solicită trecerea la A2 vor fi scutiți de proba teoretică doar dacă au cel puțin doi ani de experiență în conducerea unei motociclete din categoria A1.

În mod similar, pentru trecerea de la categoria A2 la A, trebuie să fie acumulată o experiență minimă de doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A2. Celelalte condiții prevăzute de lege rămân aplicabile.

Senatul a fost primul for sesizat în acest caz, Camera Deputaților urmând să fie forul decizional. Adoptarea modificărilor vine în contextul în care autoritățile urmăresc o tranziție mai sigură pentru tinerii șoferi și motocicliști, oferind în același timp flexibilitate pentru cei care doresc să avanseze în obținerea unor categorii superioare de permis.

Proiectul de lege urmărește să echilibreze nevoia de experiență practică a conducătorilor auto cu facilitarea accesului la categorii superioare de permis, asigurând astfel că șoferii și motocicliștii dobândesc competențe solide înainte de a conduce vehicule mai mari sau mai rapide. În continuare, actul normativ va fi dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rolul final în adoptarea sa.