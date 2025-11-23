Schimbări mari în Codul Rutier. Reguli noi pe autostrăzi, suspendarea permisului și declararea accidentelor

Codul Rutier va suferi modificări semnificative, propuse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), menite să adapteze regulile la traficul actual și să rezolve problemele întâlnite în practică. apar schimbări importante care vizează circulația pe autostrăzi, declararea accidentelor ușoare, recunoașterea permiselor străine, precum și procedura suspendării dreptului de a conduce.

În prezent, legislația interzice accesul pe autostrăzi și drumuri expres pentru pietoni, biciclete, trotinete electrice, mopede, diverse utilaje agricole, vehicule prea lente sau vehicule cu gabarit depășit fără autorizație. Proiectul adaugă însă vehiculele din categoriile B1 și A1.

„Acestea sunt vehicule ușoare, omologate la nivel european, care pot atinge viteze comparabile cu motocicletele mici. Pot fi conduse încă de la 16 ani, ceea ce presupune un nivel redus de experiență rutieră”, se arată în proiectul MAI. Autoritățile spun că masa mică și dimensiunile reduse le fac vulnerabile în traficul de mare viteză, unde circulă și camioane sau autocare.

În plus, aceste vehicule sunt folosite frecvent atât de tineri, cât și de persoane în vârstă care le consideră o alternativă la autoturismele clasice. Din cauza riscurilor ridicate, proiectul introduce interdicția totală a circulației vehiculelor B1 și A1 pe autostrăzi și pe drumurile expres.

Legea actuală obligă șoferii implicați într-un accident cu pagube materiale să se prezinte la poliție în maximum 24 de ore, cu excepția cazurilor în care se face constatare amiabilă sau șoferul are CASCO și stă scris doar vehiculul propriu. Proiectul introduce două noutăți. Prima este legată de situația în care polițiștii rutieri sunt prezenți la locul accidentului. Dacă aceștia întocmesc documentele de constatare la fața locului, șoferii nu vor mai fi obligați să meargă și la secția de poliție în termen de 24 de ore. Autoritățile consideră că, atât timp cât polițiștii au deja consemnat incidentul, scopul raportării este îndeplinit.

A doua schimbare prevede posibilitatea ca șoferii să poată declara accidentul și electronic, prin mijloace de comunicare online. Prezentarea la poliție ar urma să fie necesară doar dacă polițiștii consideră că sunt necesare verificări suplimentare înainte de eliberarea autorizației de reparație.

O modificare similară este prevăzută și pentru vehicule avariate în alte împrejurări decât accidentele rutiere, situație în care azi șoferul are aceeași obligație de prezentare în 24 de ore. Și aici se pregătește alternativa declarării online, cu prezență fizică doar la solicitarea poliției.

Capitolul dedicat circulației internaționale suferă și el modificări pentru a elimina interpretările neclare.

În prezent, România recunoaște trei categorii de permise: cele emise de state membre ale Convenției de la Viena, cele din Uniunea Europeană, precum și cele din state cu care există tratate bilaterale.

Proiectul clarifică interpretarea articolelor privind recunoașterea permiselor eliberate de state care sunt membre doar ale Convenției de la Geneva 1949, dar nu și ale Convenției de la Viena 1968. În aceste cazuri, România a introdus suplimentar obligația ca șoferul să dețină și permis internațional, care funcționează ca o traducere legalizată în șapte limbi.

În forma actuală a legii, textul a generat confuzii cu privire la situațiile în care România este obligată sau nu să recunoască permisele naționale ale unor astfel de state. Proiectul vine cu explicații: „Dacă statul emitent nu oferă garanții juridice privind procesul de examinare și standardele de siguranță rutieră, România nu este obligată să recunoască acel permis, chiar dacă este însoțit de un permis internațional”.

Autoritățile punctează că scopul convențiilor internaționale este în primul rând siguranța rutieră și impun inclusiv limite ale obligației de recunoaștere între statele contractante.

Modificările propuse la capitolul suspendării dreptului de a conduce sunt unele dintre cele mai aplicate în practică, deoarece răspund unor situații reale. Prima schimbare privește situația în care șoferul este cercetat penal, iar dosarul se finalizează cu soluții precum clasare, renunțare la urmărirea penală sau achitare. Astăzi, suspendarea începe automat după expirarea dovezii, dar există șoferi care au cerut aplicarea suspendării mai devreme, deși dovada era încă valabilă. Proiectul introduce posibilitatea de a solicita suspendarea imediată, fără a aștepta expirarea dovezii.

A doua modificare vizează predarea permisului în cazul suspendării pentru acumularea a 15 puncte. În prezent, șoferul trebuie să se prezinte personal la poliție. Proiectul permite predarea prin împuternicit sau prin curier, ceea ce ușurează situația celor care nu se pot deplasa sau sunt plecați din localitate.

O altă noutate importantă este posibilitatea ca cererea de reducere a perioadei de suspendare să fie depusă nu doar la Poliția Rutieră din județul unde a fost comisă fapta, ci și la unitatea de Poliție Rutieră din județul în care șoferul are domiciliul sau reședința. Pentru studenți, este valabilă și localitatea în care locuiesc temporar pentru studii.

Tot în acest capitol, proiectul corelează textele privind obligația de a susține testul de verificare a regulilor de circulație. „În legea actuală apare o trimitere la suspendarea de 180 de zile, dar aceasta nu mai corespunde formei actuale a articolului privind suspendarea după accidente cu victime. Noua formă elimină acea sintagmă pentru a elimina orice interpretări greșite”, se mai arată în proiect.

Proiectul mai propune modificări pentru clarificarea competențelor procurorului și ale instanței privind prelungirea dreptului de a conduce pe perioada cercetării, precum și o schimbare practică: permisul suspendat va putea fi restituit de orice serviciu rutier, dacă șoferul a optat pentru acest lucru la momentul reținerii. Astfel se elimină drumuri inutile la un singur sediu de poliție, uneori aflat în alt județ.