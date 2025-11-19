Autostrada care va lega două Românii. Tunelurile din Carpați, cea mai mare provocare tehnică a proiectului A8

Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai mai mari proiecte de infrastructură rutieră din România. Potrivit CNIR, va lega vestul și estul țării, pe traseul Ungheni- Iași -Târgu Frumos - Pașcani -Târgu Neamț -Poiana Largului - Ditrău - Târgu Mureș, făcând legătura cu Autostrada A3.

Cu o lungime totală de 304,2 kilometri și un cost estimat la 4,07 miliarde de euro, A8 ar putea transforma, dacă va fi gata, mobilitatea în zona Moldovei și Transilvaniei. Inițiat în 2007, proiectul a trecut prin etape lente de proiectare și licitații.

Recent, CNIR a emis ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș – Pipirig, considerat cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii. „Contractul pentru construcția acestui lot, în valoare de 5,97 miliarde de lei, a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie 2025, cu o durată de realizare de 54 de luni. Data oficială de începere este 30 martie 2026, iar lucrările efective sunt programate să demareze în 2027, pentru a respecta termenul legal prevăzut de Legea Autostrăzii A8: finalizarea în 2030”, a declarat Gabriel Budescu, directorul CNIR: „Finalizarea lor este esențială pentru asigurarea continuității traseului și pentru reducerea semnificativă a timpilor de deplasare între estul și vestul României”.

Lotul 2B are o lungime de 31,5 kilometri și traversează Carpații Orientali în județul Neamț, ceea ce îl face extrem de complex. Aproape 70% din lungimea lui - aproximativ 20 de kilometri- este alcătuită din tuneluri și pasaje. Detaliile tehnice:

-16 tuneluri, cel mai lung având 940 de metri;

-60 de poduri și viaducte, dintre care două depășesc 1.000 de metri (cel mai lung pod, peste râul Bistrița, are 1.275 metri).

Pentru conectarea cu Lotul 2A Ditrău - Grințieș, aflat în prezent în proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la est, pentru legătura cu Lotul 2C Pipirig - Vânători Neamț (Leghin), se va realiza o descărcare provizorie, asigurând funcționarea independentă a segmentului.

În martie 2025, CNIR a primit două oferte pentru proiectarea și execuția acestui tronson, depuse de constructori din România, Bosnia-Herțegovina și Turcia. Ofertele aparțineau: Asocierii SA&PE Construct SRL - Euro Asfalt – Tehnostrade SRL Spedition UMB și Asocierii Mapa Insaat Ve Ticaret - Gunal Insaat Ticaret Ve Sanay Anonim Sirketi.

Din cei aproximativ 304 kilometri planificați, puțin peste 50 se află în execuție, în timp ce restul traseului este împărțit între proiectare, licitații și proceduri suspendate. În prezent, 54,3 kilometri sunt oficial în execuție:

Secțiunea 1: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km), unde lucrările au început în mai 2025 și sunt realizate aproximativ 17%;

Secțiunea 3: Leghin – Târgu Neamț (29,9 km), oficial în execuție, însă cu probleme de finanțare, întreruperile fiind cauzate de întârzierea PNRR și a autorizațiilor.

Două tronsoane montane se află în faza de proiectare:

Lotul 1B Miercurea Nirajului – Sărățeni (23,4 km), început în septembrie 2025;

Lotul 2A Ditrău – Grințieș (37,9 km), început la 30 iunie 2025.

Lotul 2B Grințieș – Pipirig (31,5 km) a primit ordinul de începere, iar Lotul 2C Pipirig – Leghin (19 km) este în așteptare. Mai există loturi cu constructor desemnat, dar contract nesemnat: Lotul 1C Sărățeni – Joseni (32,4 km) și Lotul 1D Joseni – Ditrău (14,4 km). Împreună, acestea însumează aproape 50 km blocați administrativ.

Tronsonul estic Moțca - Lețcani - Iași - Ungheni, finanțabil prin programul european SAFE, include 73,3 km în licitație și 15,5 km cu proceduri suspendate din cauza contestațiilor și contradicțiilor juridice.