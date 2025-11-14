Ce s-ar putea schimba pentru șoferi în 2026. Ar putea rămâne fără permis dacă sunt prinși la volanul unor mașini puternice

Anul 2026 se anunță unul al schimbărilor majore pentru șoferii din România. În Parlament se află mai multe proiecte de lege care ar putea modifica substanțial Codul Rutier, iar unele dintre acestea vizează restricții importante pentru conducătorii auto fără experiență, dar și măsuri noi de taxare, reglementare și siguranță rutieră. Printre propuneri se află una care a stârnit deja numeroase reacții: interdicția de a conduce autoturisme cu peste 100 de cai putere pentru șoferii care nu au cel puțin un an de experiență.

Propunerea legislativă privind limitarea accesului la vehicule de mare putere pentru șoferii începători are ca obiectiv reducerea accidentelor grave produse în primele luni de la obținerea permisului. Proiectul stabilește că persoanele care au permisul de conducere de mai puțin de doi ani nu vor putea conduce autovehicule care depășesc raportul de 0,075 kW/kg, adică aproximativ 100 de cai putere pentru o mașină de o tonă.

Inițiatorii susțin că această măsură ar putea salva vieți și ar limita tentația tinerilor de a testa limitele unor mașini mult prea performante pentru nivelul lor de experiență. „Ne dorim să reducem riscurile asociate lipsei de experiență și să evităm tragediile din trafic provocate de șoferii aflați la început de drum”, se arată în expunerea de motive.

Totodată, proiectul prevede și câteva excepții: în cazul în care la bord se află o persoană cu o vechime în conducere de cel puțin 10 ani sau dacă autovehiculul este utilizat strict în scop profesional. În caz contrar, șoferii prinși la volanul unui autoturism care depășește limita de putere vor fi sancționați, iar permisul le-ar putea fi suspendat.

O altă inițiativă aflată în discuție vizează introducerea unei taxe de acces în București pentru mașinile înmatriculate în alte județe. Proiectul, sprijinit de Primăria Capitalei, are ca scop reducerea traficului și a poluării, dar și încurajarea utilizării transportului public.

Potrivit estimărilor, zilnic intră în București peste 1,4 milioane de autoturisme, iar aproximativ 35% dintre acestea sunt din afara orașului. Conform propunerii, șoferii ar putea plăti:

3,5 euro pentru 1 zi,

6 euro pentru 7 zile,

9,5 euro pentru 30 de zile,

sau 50 de euro pentru un abonament anual.

Taxa ar urma să se aplice exclusiv autovehiculelor neînmatriculate în București-Ilfov, iar controlul ar putea fi automatizat, prin camere de supraveghere și sistem de plăți online. Deși încă se află în fază de analiză, măsura ar putea fi implementată în 2026, dacă proiectul va fi adoptat de Consiliul General și validat prin lege.

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne a introdus o modificare a Codului Rutier care permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere cu o treime, dacă șoferul îndeplinește anumite condiții: a achitat amenda, nu a avut alte abateri grave în ultimul an și a promovat testul de verificare a cunoștințelor. Această regulă este deja publicată în Monitorul Oficial, însă urmează să fie aplicată integral odată cu actualizarea procedurilor interne ale Poliției Rutiere în 2026.

Măsura este văzută drept una de echilibru, care oferă o șansă celor care au comis abateri minore și demonstrează că au înțeles greșeala, dar fără a relaxa legislația în ceea ce privește faptele grave – cum sunt depășirile periculoase, condusul sub influența alcoolului sau viteza excesivă.

România va fi nevoită să adapteze Codul Rutier și la noile norme europene privind permisele de conducere, adoptate recent de Parlamentul European. Acestea includ introducerea permiselor digitale valabile în toată Uniunea, înăsprirea testelor medicale pentru șoferii în vârstă și standardizarea categoriilor pentru vehicule electrice și hibride.

În plus, la nivel european se discută despre o posibilă armonizare a sancțiunilor pentru abateri grave — astfel încât un șofer sancționat în alt stat UE să nu poată evita suspendarea permisului în țara de origine. România va trebui să transpună aceste modificări până cel târziu la finalul anului 2026.

Anul 2026 se conturează, așadar, ca unul de tranziție către o legislație rutieră mai strictă, dar și mai modernă. Limitarea mașinilor puternice pentru șoferii începători, taxarea traficului din Capitală și digitalizarea permiselor sunt doar câteva dintre schimbările care pot remodela complet modul în care se circulă în România.

Dacă toate aceste proiecte vor fi adoptate, șoferii români vor trebui să se adapteze la un Cod Rutier mai sever, dar și mai apropiat de standardele europene de siguranță și responsabilitate în trafic.