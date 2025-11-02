Semnalizarea în sensul giratoriu în România. Obligațiile șoferilor potrivit Codului Rutier

Traversarea sensurilor giratorii rămâne un punct de confuzie pentru mulți șoferi din România. Modificările recente aleCodului Rutier aduc clarificări esențiale privind momentul și modul corect de semnalizare, nerespectarea acestora putând atrage atât accidente, cât și sancțiuni.

Codul Rutier care a fost actualizat în 2025 prevede obligația semnalizării pentru orice schimbare de direcție. Șoferii trebuie să folosească semnalizatorul cu cel puțin 50 de metri înainte de manevră în localitate și cu 100 de metri în afara acesteia.

Această regulă se aplică și la ieșirea din sensul giratoriu, manevră care presupune, de cele mai multe ori, schimbarea benzii sau virajul la dreapta. Respectarea acestei reguli este esențială pentru siguranța traficului și a pietonilor și pentru evitarea sancțiunilor.

Potrivit articolului 107 din Codul Rutier, conducătorii auto trebuie să trateze circulația în sensul giratoriu la fel ca pe orice drum care are mai multe benzi, respectând regulile de semnalizare la schimbarea benzii sau la părăsirea intersecției. Semnalizarea nu este obligatorie atunci când șoferul se află pe prima bandă și merge înainte, fără a modifica traiectoria.

În orice altă situație, cum ar fi pe banda a doua sau a treia, chiar și pentru deplasarea înainte, semnalizarea devine obligatorie la părăsirea sensului giratoriu. Aceasta avertizează ceilalți participanți la trafic, având rolul de a preveni riscurile de accidentare atunci când se traversează benzile exterioare pentru a ieși din giratoriu.

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale șoferilor este lipsa semnalizării atunci când se află pe banda a doua sau a treia și decid să iasă din giratoriu fără să semnalizeze dreapta. Aceasta încalcă legea și poate provoca accidente dacă ceilalți participanți la trafic nu anticipează manevra.

O altă greșeală obișnuită este semnalizarea stânga la intrarea în sensul giratoriu, o practică inutilă și derutantă, semnalul stânga fiind necesar doar pentru viraje în intersecție, nu la accesul în giratoriu. Cel mai sigur este ca șoferii să aleagă din timp banda corespunzătoare direcției și să semnalizeze clar ieșirea din sens, păstrând semnalul până la părăsirea completă a giratoriului.