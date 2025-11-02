Social

Semnalizarea în sensul giratoriu în România. Obligațiile șoferilor potrivit Codului Rutier

Comentează știrea
Semnalizarea în sensul giratoriu în România. Obligațiile șoferilor potrivit Codului RutierSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Traversarea sensurilor giratorii rămâne un punct de confuzie pentru mulți șoferi din România. Modificările recente aleCodului Rutier aduc clarificări esențiale privind momentul și modul corect de semnalizare, nerespectarea acestora putând atrage atât accidente, cât și sancțiuni.

Semnalizarea obligatorie la ieșirea din sensul giratoriu

Codul Rutier care a fost actualizat în 2025 prevede obligația semnalizării pentru orice schimbare de direcție. Șoferii trebuie să folosească semnalizatorul cu cel puțin 50 de metri înainte de manevră în localitate și cu 100 de metri în afara acesteia.

Această regulă se aplică și la ieșirea din sensul giratoriu, manevră care presupune, de cele mai multe ori, schimbarea benzii sau virajul la dreapta. Respectarea acestei reguli este esențială pentru siguranța traficului și a pietonilor și pentru evitarea sancțiunilor.

Reguli de semnalizare în funcție de banda din sensul giratoriu

Potrivit articolului 107 din Codul Rutier, conducătorii auto trebuie să trateze circulația în sensul giratoriu la fel ca pe orice drum care are mai multe benzi, respectând regulile de semnalizare la schimbarea benzii sau la părăsirea intersecției. Semnalizarea nu este obligatorie atunci când șoferul se află pe prima bandă și merge înainte, fără a modifica traiectoria.

Congresmenii americani vor să oprească retragerea trupelor din România și din flancul estic al NATO
Congresmenii americani vor să oprească retragerea trupelor din România și din flancul estic al NATO
Provizii pentru vremuri grele. Ce alimente te pot ține pe linia de plutire în caz de război
Provizii pentru vremuri grele. Ce alimente te pot ține pe linia de plutire în caz de război
Mașină

Mașină. Sursa foto: Freepik

În orice altă situație, cum ar fi pe banda a doua sau a treia, chiar și pentru deplasarea înainte, semnalizarea devine obligatorie la părăsirea sensului giratoriu. Aceasta avertizează ceilalți participanți la trafic, având rolul de a preveni riscurile de accidentare atunci când se traversează benzile exterioare pentru a ieși din giratoriu.

Greșeli frecvente la semnalizarea în sensul giratoriu și cum pot evitate

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale șoferilor este lipsa semnalizării atunci când se află pe banda a doua sau a treia și decid să iasă din giratoriu fără să semnalizeze dreapta. Aceasta încalcă legea și poate provoca accidente dacă ceilalți participanți la trafic nu anticipează manevra.

O altă greșeală obișnuită este semnalizarea stânga la intrarea în sensul giratoriu, o practică inutilă și derutantă, semnalul stânga fiind necesar doar pentru viraje în intersecție, nu la accesul în giratoriu. Cel mai sigur este ca șoferii să aleagă din timp banda corespunzătoare direcției și să semnalizeze clar ieșirea din sens, păstrând semnalul până la părăsirea completă a giratoriului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:20 - Congresmenii americani vor să oprească retragerea trupelor din România și din flancul estic al NATO
08:12 - Ministrul Muncii: Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire şi suplim...
08:03 - Provizii pentru vremuri grele. Ce alimente te pot ține pe linia de plutire în caz de război
07:56 - Muzica clasică în România și Europa de Est: sălile, publicul și diferențele evidente
07:47 - Destinul unui scriitor deosebit și al seriei sale inegalabile: Pavel Coruț
07:40 - Vreme de vis în Republica Moldova, temperaturile cresc, cerul rămâne senin

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale