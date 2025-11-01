Afecțiunile care te scutesc de purtarea centurii de siguranță. Lista a fost extinsă

Ministerul Sănătății a introdus o nouă categorie de persoane care nu mai sunt obligate să poarte centura de siguranță. Noile reguli sunt valabile atât pentru șoferi, cât și pasageri. Măsura a fost stabilită prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.226/2025, publicat în Monitorul Oficial, care completează lista afecțiunilor medicale ce permit circulația fără centură.

Noile reglementări extind categoriile de boli pentru care ocupanții unui vehicul pot fi scutiți de purtarea centurii de siguranță și stabilesc documentele necesare în cazul unui control în trafic.

Persoanele care au trecut prin intervenții chirurgicale de stomizare se numără acum oficial printre categoriile scutite de la purtarea centurii de siguranță. Măsura se aplică atât șoferilor, cât și pasagerilor, indiferent dacă stau pe locul din dreapta sau pe bancheta din spate.

Stomizarea este o procedură chirurgicală prin care se creează o deschidere artificială la nivelul abdomenului, necesară pentru eliminarea materiilor fecale sau a urinei atunci când acest lucru nu mai este posibil natural.

Pentru acești pacienți, purtarea centurii de siguranță poate provoca disconfort sever sau complicații medicale, motiv pentru care excepția a fost introdusă oficial în legislație.

Această modificare vine în sprijinul persoanelor cu afecțiuni grave și oferă protecție suplimentară celor care, din motive medicale, nu pot folosi centura în mod obișnuit.

Prin Ordinul nr. 1.246/2007, au fost stabilite afecțiunile medicale care permit exceptarea de la portul centurii. Printre acestea se numără:

sindroame hemoragipare

sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive)

leucemii acute și cronice

mielom multiplu

limfoame maligne

ciroză hepatică sau cancer hepatic cu ascită voluminoasă

status posttoracotomie și sternotomie (în primele trei luni după intervențiile toracice)

by-pass extraanatomic axilo-femural

pace-maker cardiac recent montat

afecțiuni acute ale sânului

obezitate severă care împiedică închiderea centurii de siguranță

intervenții chirurgicale de stomizare

Persoanele care se încadrează în aceste situații pot circula fără centura de siguranță doar dacă dețin un certificat medical emis de un specialist, în conformitate cu legislația în vigoare.

Situații în care centura de siguranță nu este obligatorie Pe lângă afecțiunile medicale, există și alte circumstanțe în care folosirea centurii de siguranță nu este impusă:

conducătorii auto care efectuează manevra de mers înapoi sau staționează;

femeile însărcinate;

șoferii de taxi sau cei care efectuează transport public de persoane, atunci când au pasageri la bord;

instructorii auto în timpul orelor de pregătire practică;

examinatorii autorizați care desfășoară probe practice pentru obținerea permisului auto.

În orice altă situație, purtarea centurii de siguranță rămâne obligatorie pentru șofer și pentru toți pasagerii. Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei.