Șofer STB, filmat jucând păcănele pe telefon în timp ce conducea autobuzul plin cu pasageri

Un incident șocant s-a petrecut miercuri dimineață, 29 octombrie, într-un autobuz al Societății de Transport București (STB), pe linia 220. Pasagerii au surprins șoferul în timp ce se juca păcănele pe telefon, în timp ce vehiculul se afla în mers și era aglomerat. „Domnul șofer conducea așa în zona Luica, pe linia lui 220. Eu am mers cinci stații și el încontinuu s-a jucat pe telefon”, a fost mesajul trimis de un alt călător pe Fii Observator.

Imaginile au fost trimise presei cu scopul ca autoritățile competente să intervină și să ia măsuri față de acest comportament periculos.

Pasagerii au relatat că bărbatul ținea ambele mâini pe telefonul mobil, în timp ce autobuzul circula cu viteză, fără ca acesta să acorde atenție la drum. „Şoferul, astăzi de dimineață, conducea autobuzul STB plin cu persoane şi se juca pe telefon. Nu este posibil aşa ceva. Există riscul ca unii oameni să moară din cauza unor astfel de şoferi. Domnul şofer conducea aşa în zona Luica, pe linia lui 220. Eu am mers cinci staţii şi el încontinuu s-a jucat pe telefon”, a povestit un călător martor la incident.

Evenimentul a avut loc în zona stației STB Șoseaua Mihai Bravu din București, unde călătorii au rămas blocați în autobuz cu ușile închise, fără posibilitatea de a coborî. Situația a generat panică printre pasageri, care au reacționat indignat față de comportamentul șoferului.

Un incident similar implicând un șofer al STB a fost înregistrat în 2022. Atunci, un conducător auto a fost surprins lovind un livrator pe bicicletă, chiar în stația STB de pe Șoseaua Mihai Bravu din București, sub privirile pasagerilor.

Pe durata agresiunii, călătorii au rămas în autobuz cu ușile închise, fără posibilitatea de a interveni sau de a coborî.