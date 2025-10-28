Simbolul 5G nu înseamnă neapărat viteza. Utilizatorii pot plăti pentru un serviciu pe care nu îl primesc

Când utilizatorii de telefoane mobile văd simbolul „5G” în partea de sus a ecranului, presupun adesea că beneficiază de vitezele ridicate promise de operatorii de telefonie mobilă la lansarea acestei tehnologii, potrivit unei analize BBC.

Cu toate acestea, noi cercetări arată că, de multe ori, conexiunea reală nu corespunde simbolului afișat, iar utilizatorii pot primi, de fapt, servicii 4G.

Potrivit unui studiu realizat de grupul de cercetare Policy Tracker și prezentat de BBC Morning Live, aproape 40% dintre testele efectuate au arătat că telefoanele afișează simbolul 5G, dar folosesc în realitate o conexiune 4G.

Testele, efectuate în Londra, Birmingham și un sat din North Lincolnshire, au implicat 11.000 de măsurători cu patru modele diferite de telefoane și patru operatori mobili.

„Simbolul de pe telefon arată prezența unui semnal 5G în zonă, dar nu garantează că dispozitivul este efectiv conectat la acesta”, a explicat Martin Simms, reprezentant al Policy Tracker, pentru BBC.

Rezultatele sugerează că utilizatorii pot plăti pentru servicii 5G, în timp ce telefoanele lor continuă să se bazeze pe infrastructura 4G existentă, ceea ce se poate traduce în viteze de descărcare mai mici și perioade de buffering în zonele aglomerate.

Conform cercetării, problema derivă din modul în care operatorii definesc tehnologia 5G. În prezent, multe rețele folosesc o formă de „5G non-autonom”, care combină elemente de infrastructură 4G și 5G.

„Chiar și cu serviciul autonom 5G, telefonul poate reveni temporar la 4G dacă semnalul mai rapid nu este disponibil”, a mai spus Simms.

Versiunea completă de „autonom 5G” este abia la începutul implementării de către unii operatori din Marea Britanie și promite viteze mai mari și o latență mai mică.

Pentru a beneficia de această tehnologie, utilizatorii trebuie însă să achiziționeze un plan de servicii dedicat, de obicei mai costisitor.

Asociația Mobile UK, care reprezintă principalii operatori de telefonie mobilă din Regatul Unit, a confirmat că „simbolul 5G nu indică neapărat o conexiune activă 5G”.

Potrivit organizației, „pictograma arată că utilizatorul se află într-o zonă compatibilă 5G, iar rețelele direcționează automat conexiunile către cea mai bună opțiune disponibilă, fie 4G, fie 5G, în funcție de factori precum puterea semnalului și încărcarea rețelei”.

În același timp, Jasper Griegson, expert în protecția consumatorilor din cadrul serviciului Resolver, a declarat pentru BBC:

„Utilizatorii au dreptul la claritate. Crezi că primești un anumit serviciu, dar nu este așa, iar acuratețea este esențială”.

El a adăugat:

„Legea privind drepturile consumatorilor prevede reguli stricte privind acuratețea informațiilor, deci ar trebui să se aplice aceleași standarde și în acest caz”.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru cei care suspectează că nu primesc o conexiune 5G constantă:

verificarea vitezei printr-un test online;

consultarea hărții de acoperire 4G/5G publicată de Ofcom;

contactarea furnizorului pentru clarificări;

schimbarea operatorului, dacă nu există contracte active și se identifică o rețea cu acoperire mai bună.

Deși 5G a fost promovat ca o tehnologie care oferă descărcări rapide, streaming fluid și conectivitate instantanee, studiul Policy Tracker indică faptul că tranziția completă la viteze 5G reale este încă în curs.

În prezent, simbolul de pe ecran nu reflectă întotdeauna performanța rețelei.