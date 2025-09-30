Cum poți achiziționa noul iPhone 17 Pro la un preț mai avantajos

Noul iPhone 17 Pro de la Apple ar putea fi mai accesibil dacă alegeți o variantă simplă. Prin semnarea unui nou contract cu un operator, costul inițial al telefonului poate fi mult mai mic.

Apple a prezentat oficial noul iPhone 17, un model de top care vine cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește performanța și designul. Dispozitivul este echipat cu procesorul de ultimă generație Apple A19, 8 GB memorie RAM și este disponibil în mai multe variante de stocare, dar este destul de scump.

Acest model recent lansat impresionează printr-un design complet regândit, care include o cameră mai proeminentă și un finisaj elegant în două nuanțe. iPhone 17 vine echipat cu două camere performante de 48 MP, una principală cu lentilă wide și alta ultra-wide, ambele beneficiind de optimizări prin algoritmii de fotografie computațională dezvoltați de Apple.

În România, telefonul este disponibil în cinci culori: negru, alb, albastru, violet și verde. De asemenea, include o cameră frontală nouă, de 18 MP capabilă să capteze imagini în mai multe formate. Precomenzile au început cu data de 12 septembrie, iar livrările sunt programate să înceapă la începutul lunii octombrie.

Mai trebuie subliniat pentru cei care nu au urmărit lansarea, că noul telefon vine echipat cu un ecran OLED de 6,3 inci, margini subțiri și tehnologie avansată pentru afișarea culorilor. De asemenea, suportă o rată de refresh de 120Hz.

Telefonul este disponibil în variante cu 256 GB și 512 GB spațiu de stocare, iar bateria de 3600 mAh este concepută pentru a oferi o durată de utilizare cât mai lungă.

În 2025, iPhone 17 Pro vine cu un preț de pornire mai mare, începând de la 1.099 lire sterline. Cu toate acestea, există numeroase oferte disponibile prin principalele rețele mobile din Marea Britanie, unele dintre ele oferind chiar și modelul Pro fără plată inițială. Cu alte cuvinte, îl poți obține fără să achiți nimic la achiziționarea lui.

Chiar dacă pare o opțiune atractivă, este esențial să analizezi cu atenție condițiile. Unele abonamente te pot bloca pe o perioadă de până la trei ani, iar altele implică costuri lunare semnificative.

Tocmai din acest motiv, o ofertă descoperită de Express.co.uk ar fi cu prima plată mai mare, dar ulterior vei avea rate lunare mai mici. De asemenea, este un contract valabil doar doi ani, ceea ce înseamnă că puteți trece la un abonament SIM mai ieftin mult mai repede.

Cei care doresc să cumpere noul iPhone 17 Pro au la îndemână următoarele variante, care se pot regăsi și pe piața românescă:

Achiți un avans de 429 de lire pentru iPhone 17 Pro.

Beneficiezi de 100 GB de internet 5G la un cost lunar de 29,99 lire.

Contractul are o durată de doi ani, suma totală ajungând la 1.181,76 lire.

Prin comparație, rețeaua EE propune un plan pentru același model de iPhone, dar cu doar 5 GB, la un preț lunar de 57,26 lire și o plată inițială de 30 de lire. Această opțiune presupune un contract pe trei ani, cu un cost total de 2.062 lire, informează express.co.uk.

Mai mulți retaileri locali au deschis precomenzile pentru noul iPhone 17, iar prețurile sunt următoarele:

eMAG, Flanco și Altex oferă modelul de 256GB la 4.839 lei, iar cel de 512GB la 6.129 lei.

PC Garage afișează un preț ușor mai mare: 4.849 lei pentru 256GB și 6.149 lei pentru 512GB.

Pe Amazon, iPhone 17 costă aproximativ 964,95 euro (4.890 lei) pentru 256GB și 1.219,15 euro (6.190 lei) pentru 512GB.

Toate magazinele menționate mai sus au telefonul disponibil doar pentru precomandă.