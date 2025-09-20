Tim Cook, directorul general Apple, explică de ce au crescut prețurile la iPhone

Scumpirile iPhone au stârnit speculații privind impactul tarifelor vamale, însă directorul Apple, Tim Cook, a declarat clar într-un interviu pentru CNBC că majorările de preț nu au legătură cu politica tarifară a președintelui Donald Trump. Interviul a avut loc la magazinul Apple din Fifth Avenue, New York, cu ocazia lansării globale a celui mai recent model de iPhone.

Tim Cook a fost întrebat direct despre posibila influență a tarifelor asupra prețurilor iPhone, marcând una dintre primele declarații oficiale în acest sens. Directorul general a declarat pentru CNBC, în fața jurnalistului Jim Cramer, că majorările recente de preț nu au fost determinate de planurile tarifare ale administrației Trump.

„Nu există nicio creștere a prețurilor din cauza tarifelor, ca să fie foarte clar”, a subliniat Cook.

Această poziție oferă claritate într-un context în care analiștii de piață anticipau scumpiri ca urmare a tensiunilor comerciale dintre SUA și China. Apple a majorat la începutul lunii cu 100 de dolari prețul modelului iPhone 17 Pro, menținând neschimbate prețurile pentru modelele de bază.

Compania a introdus un nou model Air, care a înlocuit varianta Plus, dar la un preț mai ridicat, ceea ce a alimentat discuțiile privind influența tarifelor asupra costurilor pentru consumatori.

Apple a adaptat lanțul său de aprovizionare pentru a evita taxele vamale suplimentare.

Compania a mutat importurile de telefoane în SUA din țări cu taxe mai reduse, precum India și Vietnam, în timp ce majoritatea telefoanelor erau anterior fabricate în China.

Apple se confruntă cu provocări legate de ritmul lent al lansărilor în domeniul inteligenței artificiale, în timp ce concurența pe piețele internaționale devine tot mai intensă.

Cook a subliniat că tehnologia AI este prezentă în telefoanele Apple, chiar dacă compania nu o promovează în mod explicit sub această denumire: „Avem AI peste tot în telefon. Doar că nu o numim așa”.

În ceea ce privește impactul tarifelor asupra operațiunilor Apple, Cook a menționat că în trimestrul încheiat în iunie, compania a suportat costuri suplimentare de 800 de milioane de dolari.