Donald Trump și Xi Jinping, discuții cu mare miză: Viitorul TikTok în SUA. Liderul de la Casa Albă va merge în China

Donald Trump și Xi Jinping, discuții cu mare miză: Viitorul TikTok în SUA. Liderul de la Casa Albă va merge în ChinaDonald Trump. Sursă foto: Captură video X.com
Donald Trump, președintele SUA, a discutat cu Xi Jinping, omologul său din China, despre TikTok. Mai exact, despre ce se va întâmpla cu operațiunile gigantului din domeniul rețelelor sociale.

Donald Trump a discutat cu Xi Jinping despre viitorul TikTok în SUA

Liderul de la Casa Albă a scris pe Truth Social că discuția telefonică a fost „productivă” și că „a apreciat” aprobarea acordului de către Xi, care ar urma să prevadă vânzarea afacerii TikTok din SUA către un grup de investitori americani.

Președintele Chinei Xi Jinping

Xi Jinping. Sursa foto: dreamstime.com

Agenția oficială de știri a Chinei, Xinhua, a vorbit despre un rezultat al discuțiilor mai puțin clar. În condițiile în care Xi a spus doar că Beijingul „salută negocierile privind TikTok”.

TikTok, care este administrat de firma chineză ByteDance, a fost informat anterior că trebuie să-și vândă operațiunile din SUA sau riscă să fie închis.

Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde
Progresele comunismului, viziunea istoricului Florian Banu: Educația și asistența sanitară au înregistrat avansuri incontestabile

Ultimatumul dat aplicației chineze

Trump, însă, a amânat de patru ori punerea în aplicare a interdicției, de la anunțarea acesteia în ianuarie. Iar la începutul acestei săptămâni a prelungit din nou termenul până în luna decembrie, conform BBC.

În postarea sa, președintele SUA a scris că cele două părți au „făcut progrese” în ceea ce privește problemele comerciale și că se vor întâlni la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat să înceapă la sfârșitul lunii octombrie în Coreea de Sud. El a mai anunțat că anul viitor va efectua o vizită și în China.

Vizită la Beijing anul viitor

„De asemenea, am convenit cu președintele Xi că ne vom întâlni la summitul APEC din Coreea de Sud și că voi merge în China la începutul anului viitor. Trump a mai săus că liderul de la Beijing va vizita în SUA într-un moment potrivit.

„Așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestei tranzacții”, a mai spus Trump. De asemenea, liderul de la Casa Albă a adăugat că SUA vor exercita un „control foarte strict” asupra aplicației.

 

