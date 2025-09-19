Chinul lui Florin Marin, povestit de Gigi Nețoiu: Nu a vrut să mai trăiască

Gigi Nețoiu a povestit cum a vrut să-l ajute pe Florin Marin să se opereze, dar fostul antrenor a refuzat. Relația dintre cei doi a început la Rocar, a continuat la Craiova și Dinamo și s-a terminat la Voluntari, în 2025.

Moartea lui Florin Marin a provocat reacții emoționante în fotbalul românesc. Printre cei care au vorbit deschis despre pierdere se numără Gigi Nețoiu, omul care l-a adus pe fostul tehnician la Rocar, la Universitatea Craiova și ulterior la Dinamo. Nețoiu a spus că vestea l-a șocat și a rememorat momentele în care a încercat să-l sprijine pe antrenor, mai ales în ultimii ani ai vieții.

„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova”, a declarat Gigi Nețoiu pentru fanatik.ro.

Fostul patron al Universității Craiova a detaliat cum a colaborat cu Florin Marin în mai multe etape ale carierei. Cei doi au lucrat împreună la Rocar, la Craiova și apoi la Dinamo, perioade care au rămas intens comentate în fotbalul românesc.

„Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut. Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a mai transmis Nețoiu.

Adus în Bănie de Gigi Nețoiu, pe atunci patron al clubului, Florin Marin a avut două mandate scurte ca antrenor principal. Prima experiență a fost în anul 2000, iar a doua între 2001 și 2002. Ambele perioade au fost tensionate, într-un context în care relația lui Nețoiu cu suporterii olteni era deja complicată.

Fanii Craiovei au contestat atât conducerea, cât și deciziile tehnice. Tensiunile s-au accentuat atunci când Nețoiu a transferat un contingent important de jucători de la Craiova la rivala Dinamo, mutare care a declanșat un val de nemulțumiri în Oltenia.

După etapa de la Craiova, Florin Marin a ajuns la Dinamo. A avut două mandate pe banca „câinilor roșii”. Prima dată a fost numit antrenor în 2002, într-o perioadă marcată de schimbări frecvente de conducere și de strategie.

Patru ani mai târziu, în 2006, la insistențele lui Gigi Nețoiu, cel care continua să aibă o influență puternică în fotbal, Florin Marin s-a întors la Dinamo. Al doilea mandat a durat 11 meciuri, într-un climat la fel de dificil ca cel al primei experiențe.

Cariera lui Florin Marin a fost marcată de episoade care au rămas în memoria colectivă. În anul 2022, într-o ediție a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, antrenorul a vorbit deschis despre existența unor „meciuri strategice” în perioada în care activa în fotbalul românesc.

„Eu recunosc că am făcut parte din anumite jocuri strategice. La majoritatea echipelor, ce naiba! Deciziile le luau conducătorii! Erau acele meciuri strategice în care tu câștigai pe teren propriu și pierdeai când jucai returul în deplasare. Reciprocitățile astea. Eu afirm că am fost sacrificat. Pentru că eu pe unde am fost am construit echipe. Evident că au fost și acele meciuri când eram obligat să cedez”, a spus Florin Marin.

Această declarație a generat numeroase reacții în lumea sportivă, readucând în discuție perioada cunoscută sub numele de „Cooperativa”, când suspiciunile de aranjamente erau frecvente în campionatul intern.