CNA analizează platforma TikTok. S-au găsit conturi suspecte

CNA a analizat marți situația a 100 de conturi de TikTok suspectate de „comportament inautentic coordonat”. „Un cont are comportament inautentic atunci când: pare real, dar nu este – folosește poze false sau generate automat, descrieri copiate, identități inventate”, a transmis Consiliul Național al Audiovizualului pe Facebook.

Consiliul Național al Audiovizualului a prezentat semnele care indică faptul că utilizatorii se confruntă cu un astfel de cont:„2. acționează coordonat – postează sau comentează în același timp, cu aceleași mesaje, pentru a manipula algoritmul și a amplifica artificial anumite teme; 3. evită dialogul autentic – distribuie masiv conținut politic, emoțional sau alarmist, dar fără interacțiuni personale”, a continuat mesajul de pe rețelele de socializare

Potrivit datelor prezentate, la 15 septembrie 2025, 84 dintre aceste conturi erau încă active în România. În urma analizei, CNA a decis să solicite oficial platformei TikTok verificarea și eliminarea conturilor care intră în această categorie.

Instituția subliniază că aceste semne pot fi observate de orice utilizator: profiluri cu informații minime, dar cu vizualizări mari, comentarii repetitive sau identice ori postări simultane pe mai multe conturi.

„Iată un exemplu concret al efectelor periculoase care pot fi provocate de astfel de conturi: Imaginați-vă că mai multe conturi false, care par a fi utilizatori reali din România, încep simultan să distribuie videoclipuri alarmiste despre «închiderea băncilor» folosind aceleași mesaje și hashtaguri. În câteva ore, aceste postări pot ajunge la sute de mii de oameni, determinând panică și pierderea încrederii în sistemul bancar, chiar dacă informația este complet falsă”, mai arată CNA.

Reprezentanții instituției atrag atenția că efectul real al unor astfel de campanii online este crearea unor reacții nejustificate. „Efectul real: oamenii iau decizii greșite (cum ar fi retragerea masivă de bani) nu pe baza unor fapte, ci a unei campanii coordonate, creată de conturi care nici măcar nu aparțin unor persoane reale. Acesta este motivul pentru care monitorizarea și eliminarea conturilor inautentice este esențială pentru protejarea spațiului online și a democrației”, a subliniat CNA.