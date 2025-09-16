Peste 20 de milioane de lei ridicați de CNA în dosare de finanțare ilegală VIDEO

Republica Moldova. Peste 20 de milioane de lei, în diverse valute, au fost confiscați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Asta în urma unor percheziții efectuate marți, 16 septembrie, în Chișinău. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice. Asta în circumstanțe agravante, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit CNA, vizat este un grup de persoane suspectate că ar fi participat la un plan infracțional coordonat pentru direcționarea resurselor financiare către formațiuni politice. Printre cei cercetați se află factori de decizie și persoane apropiate unor partide, însă instituția nu a precizat care sunt formațiunile vizate.

Pe lângă sumele de bani confiscate, oamenii legii au mai ridicat documente, înscrisuri de ciornă și dispozitive electronice de stocare a datelor. Acestea fiind considerate esențiale pentru demonstrarea presupuselor acțiuni ilegale.

CNA reamintește că cetățenii pot semnala cazuri de corupere electorală sau finanțare ilegală la Linia Fierbinte (+373 78 710 116), disponibilă non-stop și pe aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. De asemenea și la Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova.

În data de 15 septembrie, 10 persoane au fost reținute în urma a 28 de percheziții în toată țara. Persoanele implicate, inclusiv membri și susținători ai unei formațiuni politice, ar fi pus în aplicare un plan ilegal înainte de alegeri. Acesta consta în recrutarea alegătorilor și susținătorilor, cărora li s-ar fi oferit bani, bunuri, servicii. Totodată și alte beneficii pentru a vota într-un mod avantajos pentru o formațiune anume.

În cadrul anchetei penale, au fost descoperite tranzacții suspecte cu bani, inclusiv valută și criptomonede, folosite pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor. Valoarea totală a acestor tranzacții va fi stabilită pe măsură ce investigația avansează.

Astăzi, oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe locații din zona de sud a Republicii Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. Totodată, mai multe persoane au fost audiate și au oferit informații considerate relevante pentru anchetă.

De la începutul campaniei electorale, autoritățile au efectuat aproximativ două mii de percheziții în dosare legate de corupția electorală. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că, până la suspendarea aplicării amenzilor pentru perioada campaniei, peste 30 de mii de persoane au fost documentate pentru implicarea în vânzarea voturilor, suma colectată la buget depășind 18 milioane de lei.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a precizat că printre cele mai frecvente abateri constatate în campania electorală se numără organizarea protestelor plătite. De asemenea și refuzul de a respecta solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile publice.