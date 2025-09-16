SUA şi China, acord pentru a menţine TikTok în funcţiune în SUA. Trump şi Xi vor discuta detaliile finale vineri

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunţat luni că Washingtonul şi Beijingul au ajuns la un acord-cadru care ar permite aplicaţiei TikTok să rămână disponibilă pe piaţa americană. „Avem un cadru pentru un acord-cadru privind TikTok”, a spus Bessent la Madrid, unde s-a întâlnit cu oficiali chinezi. Următorul pas: o discuție telefonică vineri între preşedintele Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping pentru a definitiva înţelegerea, anunță Politico.

Discuţiile din capitala Spaniei au fost cel mai recent episod din dialogul mai amplu SUA–China pe teme comerciale, controlul la export şi legea americană adoptată anul trecut care prevede interzicerea TikTok în lipsa unei vânzări către un proprietar american. Administraţia Trump a amânat de trei ori ordinul de intrare în vigoare a interdicţiei, pe măsură ce negocierile au avansat.

Deşi oficialii nu au intrat în detalii, semnalele publice indică faptul că soluţia ar presupune trecerea la o structură de proprietate controlată din SUA, chestiune centrală în dezbaterea de securitate naţională. Bessent a spus că „avem un acord-cadru”. Astfel, un termen-limită intermediar ar putea primi o scurtă amânare pe fondul progreselor. Reprezentantul Comercial al SUA, Jamieson Greer, a participat la runda de negocieri, iar o nouă întâlnire este aşteptată în circa o lună, ca parte a negocierilor comerciale în curs.

Rămâne, însă, o întrebare legată de termenul stabilit pentru miercuri, 24 septembrie, pentru vânzarea ori blocarea aplicaţiei. Nu este încă limpede dacă preşedintele Trump va acorda o nouă prelungire înaintea apelului cu Xi. Întrebat dacă partea chineză va păstra vreo participaţie în companie, Trump a răspuns că „încă nu s-a decis”, sugerând că decizia finală va fi luată vineri.

Ambele tabere au prezentat presei versiuni optimiste.

Bessent a subliniat că ameninţarea unei interdicţii a contat în flexibilizarea poziţiei chineze, iar o finalizare a negocierilor a fost posibilă fără concesii majore pe tarife. Totodată, Casa Albă a arătat că părţile sunt „foarte aproape” de o înţelegere. Trump a scris pe reţelele sociale că întâlnirile de la Madrid au mers „VERY WELL!”, adăugând că s-a conturat o soluţie pentru „o anumită” companie la care „tinerii ţării ţin mult”.

Negocierile au atins şi alte dosare sensibile — de la controalele la export până la cooperarea împotriva spălării banilor şi a traficului de fentanyl — însă TikTok a dominat agenda, pe fondul riscului ca aplicaţia să fie oprită în SUA fără un aranjament privind structura de proprietate şi datele.

Continuarea discuţiilor este de aşteptat în zilele următoare, iar apelul telefonic Trump–Xi de vineri ar putea fixa parametrii finali ai acordului, conchide Politico.