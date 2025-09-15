Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că este necesară transparentizarea averilor demnitarilor și chiar a partenerilor de viață ai acestora.

Șeful statului s-a arătat critic la adresa DNA și a Parchetului General, pe care le acuză că lasă zone întregi de corupție neatacate și că funcționează într-o rutină birocratică: „Marea corupție nu a fost deranjată, iar deficiențele sistemului judiciar țin și de Inspecția Judiciară și de modul în care sunt făcute promovările în magistratură”.

Nicușor Dan a spus la Antena 3 că decizia CCR privind publicarea averilor trebuie completată prin extinderea obligației și asupra partenerilor de viață: „Cred că e oportună transparentizarea averii partenerilor de viață”. Critici la adresa parchetelor

Șeful statului a explicat că evaluarea activității șefilor DNA și Parchetului General abia a început și va dura până în martie 2026, la finalul mandatelor acestora. El s-a declarat nemulțumit de modul în care aceste instituții își fac treaba:

„Dacă vorbim de DNA, vedem zone de mare corupție neatacate, precum zona imobiliară, evaziunea fiscală, defrișările. Evaluarea globală e mai simplă: marea corupție nu a fost deranjată.

La Parchetul General toată lumea e tentată să facă plângeri penale pentru că alte instituții nu funcționează. Procurorul general ar trebui să dea niște scheme pentru identificarea spețelor reprezentative, importante. Or eu nu văd asta, văd o activitate de rutină, în care oamenii își trimit hârtii, fără imagine de ansamblu”.

Referindu-se la dosarul ICA – „Telepatia”, Nicușor Dan a amintit că ÎCCJ a stabilit că au existat abuzuri și încălcări ale legii în condamnări și confiscări. „Trebuie să vedem diagnosticul. Nu discut cazuri particulare, dar există lipsă de standardizare, directive europene aplicate selectiv. Marea majoritate a magistraților sunt corecți, însă există persoane despre care toată lumea știe că nu sunt penalizate la timp. Inspecția Judiciară nu își face treaba, iar promovările nu duc cei mai competenți oameni în vârf. Acestea sunt trei mari probleme care trebuie rezolvate.”

„Cum facem să protejăm justiția de interferențe politice? Răspunsul e tot justiția. Cine vrea să facă asta trebuie să știe că un procuror va face dosarul și un judecător îl va judeca”, a spus președintele.

Nicușor Dan a recunoscut că a întârziat numirea unor consilieri prezidențiali pe domenii-cheie, motivând că a fost ocupat cu chestiuni urgente precum coaliția, deficitul sau reprezentarea externă. „Am nume pentru multe domenii. În scurt timp le veți afla. Marius Lazurcă e un nume potrivit”, a precizat acesta.

În privința eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, președintele a spus că nu vede o criză politică. „E o diferență de opinie între partide, nu un conflict. E important ca această coaliție să continue. Partidele au ideologii diferite și e logic să existe divergențe. Nu vreau să alimentez această diferență de opinie.”