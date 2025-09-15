Pensionări la DNA Ploiești. După Lucian Onea, pleacă și Giluela Deaconu

La o lună după ce procurorul Lucian Onea, unul dintre cei mai cunoscuți membri ai fostei structuri DNA Ploiești, s-a pensionat, un alt nume legat de această unitate urmează să părăsească sistemul.

Este vorba despre procuroarea Giluela Deaconu, care în prezent activează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, relatează Luju.ro.

Deaconu a depus o solicitare oficială de eliberare din funcție prin pensionare, iar cererea sa va fi analizată de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în ședința programată pentru marți, 16 septembrie 2025.

Potrivit ordinii de zi publicate de CSM, solicitarea Giluela Deaconu se află alături de alte patru cereri de pensionare depuse de magistrați din structuri diferite ale Ministerului Public. În cazul în care toate vor fi aprobate, cinci procurori își vor încheia oficial activitatea.

Numele Giluelei Deaconu este legat de perioada în care DNA Ploiești era cunoscută în spațiul public drept „unitatea de elită”, structură criticată ulterior pentru numeroase derapaje și dosare soldate cu achitări.

Secția pentru procurori a CSM va analiza următoarele cereri de pensionare:

Anghel Cristian, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Pencea Ștefăniță Mugurel, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. Mihăilă Aurelian Constantin, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Măciucă-Prodan Dorina, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Deaconu Giluela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

O situație aparte este cea a procurorului Aurelian Mihăilă, care figurează și el pe lista de pensionare. Mihăilă a fost una dintre persoanele investigate de DNA Ploiești în perioada în care structura era condusă de Lucian Onea.

Acesta a fost arestat și trimis în judecată, dar ulterior a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Cazul său a fost intens dezbătut în spațiul public, fiind citat ca exemplu de dosar construit cu probe infirmate de instanță.

Acum, Mihăilă solicită pensionarea din funcția de procuror la Curtea de Apel Ploiești, în aceeași ședință CSM în care va fi analizată și cererea Giluelei Deaconu.