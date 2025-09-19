Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta probe „științifice” în procesul de defăimare din SUA

Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta probe „științifice” și fotografii pentru a demonstra că soția președintelui Franței este femeie, în procesul de defăimare deschis în Statele Unite împotriva unui influencer american. „Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi” a spus vineri avocatul lor, pentru BBC.

Cuplul prezidențial a deschis în această vară un proces împotriva comentatoarei americane Candace Owens, acuzând-o că a răspândit și exploatat zvonuri vechi de ani de zile potrivit cărora Brigitte Macron „s-a născut bărbat”.

Tom Clare, avocatul cuplului prezidențial, a declarat într-un podcast BBC că reclamanții vor prezenta dovezi „științifice” care atestă că soția președintelui Franței este femeie.

Avocatul a declarat că „vor fi prezentate şi mărturii de specialitate, care vor fi de natură ştiinţifică şi vor demonstra, de asemenea, falsitatea declaraţiilor” făcute de Candace Owens milioanelor sale de urmăritori, fără a preciza însă ce fel de dovezi va aduce.

„Nu este încă momentul să dezvăluim strategia noastră completă. Dar suntem pregătiţi să demonstrăm exhaustiv, atât în manieră generală cât şi în mod specific, că ceea ce spune despre Brigitte Macron este fals”, a spus acesta.

El a adăugat că reclamanţii vor prezenta şi fotografii cu Brigitte Macron alături de copiii ei sau în perioada în care era însărcinată, subliniind totodată că soţii Macron nu au pornit acest proces cu uşurinţă.

„Este evident extrem de dureros pentru această familie să fie nevoită să se prezinte în instanţă şi să prezinte aceste dovezi. Dar vor să pună capăt acestor minciuni odată pentru totdeauna”, a mai spus avocatul.

Personalul de relații publice al cabinetului lui Tom Clare a confirmat pentru AFP comentariile pe care acesta le-a făcut pentru BBC.

Informațiile care pun sub semnul întrebării feminitatea lui Brigitte Macron au circulat constant în Franța încă din 2017, anul primei alegeri a lui Emmanuel Macron. Candace Owens le prezintă într-o serie de videoclipuri intitulată „Becoming Brigitte” („Devenind Brigitte”).

În Franța, două femei care au răspândit pe scară largă informația potrivit căreia Brigitte Macron, născută Trogneux, nu ar fi existat niciodată, iar fratele ei, Jean-Michel, și-ar fi asumat această identitate după o schimbare de sex, au fost obligate în 2024 să plătească despăgubiri lui Brigitte Macron și lui Jean-Michel Trogneux.

Natacha Rey și Amandine Roy au fost achitate în apel în iulie, iar Brigitte Macron și fratele ei au contestat din nou decizia la Curtea Supremă.