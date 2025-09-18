Brigitte Macron, proces ciudat în SUA. Va dovedi că e femeie

Brigitte Macron se confruntă cu acuzații false care susțin că ar fi fost născută bărbat. Ea și soțul ei, președintele francez Emmanuel Macron, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice într-un proces din Statele Unite pentru a demonstra că afirmațiile sunt neadevărate.

Acuzațiile au fost promovate de influenceri de extremă dreaptă, inclusiv de Candace Owens, care susține că soția președintelui francez ar fi bărbat.

„Este incredibil de supărător să te confrunți cu astfel de afirmații și să trebuiască să demonstrezi public că sunt false”, a declarat avocatul cuplului, Tom Clare, pentru podcastul BBC Fame Under Fire. „Nu vreau să sugerez că l-a dezechilibrat în vreun fel. Dar, la fel ca oricine care jonglează între carieră și viața de familie, când familia ta este atacată, te afectează. Și nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a adăugat Clare, referindu-se la impactul asupra lui Emmanuel Macron. Preotul-vedetă Visarion Alexa, condamnat cu suspendare pentru abuz la spovedanie O trupă românească a cucerit Marea Britanie cu o singură piesă

În martie 2024, cuplul prezidențial câștigase un proces de defăimare în Franța împotriva unor bloggeri francezi, Amandine Roy și Natacha Rey, însă sentința a fost anulată în apel pe motive de libertate de exprimare.

În iulie, familia Macron a deschis un proces separat în SUA împotriva lui Candace Owens, acuzând-o că „a ignorat toate dovezile credibile care îi contraziceau afirmația, alegând să promoveze teorii conspiraționiste și persoane deja condamnate pentru defăimare”.

Emmanuel Macron a explicat pentru revista Paris Match:

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este un nonsens. Este cineva care știa foarte bine că are informații false și a făcut acest lucru pentru a provoca daune, în serviciul unei ideologii și cu legături stabilite către lideri de extremă dreaptă.”

Avocații lui Owens au depus o cerere de respingere a procesului, argumentând că acțiunea nu ar fi trebuit intentată în statul Delaware și că a fi obligată să se apere acolo ar cauza „dificultăți financiare și operaționale semnificative”.

Owens a declarat anterior că ceea ce spune este adevărat și că „nu este nimic mai american decât libertatea de exprimare și posibilitatea de a critica”.

Tom Clare a explicat că va exista „expertiză care va fi științifică la natură” și, deși nu a dezvăluit detaliile exacte, a subliniat că familia Macron este pregătită să demonstreze „atât generic, cât și specific” că acuzațiile sunt false.

„Este un proces prin care va trebui să se expună într-un mod foarte public. Dar este pregătită să facă tot ce este necesar pentru a corecta situația și a opri aceste acuzații. Dacă disconfortul este prețul pentru a stabili adevărul, este 100% pregătită să-l plătească”, a spus Clare.

Întrebat dacă vor fi prezentate fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii, avocatul a confirmat: „Există și vor fi prezentate în instanță, unde există reguli și standarde.”

Acțiunea juridică arată determinarea cuplului Macron de a proteja reputația Brigitte Macron și de a combate acuzațiile care le afectează viața personală și imaginea oficială.