Zece zile, un milion de semnături. Inițiativa lui Villiers privind migrația uimește Franța

Petiția lansată de Philippe de Villiers pentru organizarea unui referendum pe tema imigrației a atins rapid pragul de un milion de semnături în Franța, potrivit analiștilor de la European Conservative.

Fostul europarlamentar și promotor al tematicii suveraniste speră astfel să forțeze acțiunea președintelui Emmanuel Macron prin presiunea populară.

Deși succesul inițiativei demonstrează interesul masiv al francezilor pentru o implicare civică directă, perspectivele legale rămân limitate.

Petiția a fost lansată în primul weekend din septembrie, imediat după ce un articol din Journal du Dimanche a adus-o în atenția publicului.

Datorită răspândirii rapide pe rețelele sociale, inițiativa a strâns sute de mii de semnături zilnic, atingând cifra simbolică de un milion luni, 15 septembrie.

Villiers a declarat pentru Europe 1 că rezultatul a fost o surpriză, dar și un semnal clar: „Un milion în zece zile este neașteptat! Semnatarii văd că lucrurile nu mai sunt sub control și simt nevoia de presiune asupra clasei politice care nu vrea să asculte.”

Fostul ministru a subliniat că imigrația nu mai este doar o problemă printre altele, ci factorul central care influențează toate celelalte aspecte ale societății. „Schimbăm populația țării noastre”, a avertizat el, argumentând că situația impune o reacție imediată.

Printre susținătorii publici ai inițiativei se numără și lideri importanți ai dreptei, precum Laurent Wauquiez. Acesta a confirmat că a semnat petiția pe contul său de pe X, provocând și alți membri ai partidului să facă la fel.

Această mobilizare rapidă contrastează cu alte inițiative recente, cum a fost petiția pentru abrogarea legii Duplomb, care a strâns două milioane de semnături, dar doar după două luni de campanie.

Cu toate acestea, unii critici pun la îndoială veridicitatea numerelor raportate, invocând lipsa unui sistem sigur de autentificare a semnăturilor pe site-ul lui Villiers.

Spre deosebire de petiția pentru legea Duplomb, care a folosit autentificarea France Connect, inițiativa lui Villiers se bazează pe o platformă privată, expusă riscului de voturi multiple.

Villiers respinge aceste critici și menționează chiar că site-ul său a fost ținta unui atac cibernetic, pe care îl interpretează drept un semn că lupta sa este importantă și incomodă pentru anumite interese.

Inițiativa lui Villiers nu este fără precedent. Partide de dreapta precum Rassemblement National sau Reconquête au încercat anterior să organizeze referendumuri similare, fără succes.

Experiențele trecute arată că subiectele care pot fi supuse unui referendum sunt strict definite de Constituție, iar modificările prin petiții populare nu sunt ușor acceptate.

Chiar dacă un milion de semnături reprezintă o mobilizare impresionantă, instituțiile franceze rămân prudente, protejând statutul quo pe tema imigrației, unul dintre cele mai sensibile subiecte politice.

În concluzie, inițiativa lui Philippe de Villiers reflectă atât dorința cetățenilor de a influența politica, cât și limitele mecanismelor democratice existente.

În timp ce mobilizarea publicului a fost rapidă și spectaculoasă, șansele ca petiția să producă efecte legislative concrete rămân reduse, confirmând tensiunea persistentă dintre voința populară și cadrul legal al Franței.