International

Zece zile, un milion de semnături. Inițiativa lui Villiers privind migrația uimește Franța

Comentează știrea
Zece zile, un milion de semnături. Inițiativa lui Villiers privind migrația uimește FranțaFranța, vot / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Petiția lansată de Philippe de Villiers pentru organizarea unui referendum pe tema imigrației a atins rapid pragul de un milion de semnături în Franța, potrivit analiștilor de la European Conservative.

Fostul europarlamentar și promotor al tematicii suveraniste speră astfel să forțeze acțiunea președintelui Emmanuel Macron prin presiunea populară.

Deși succesul inițiativei demonstrează interesul masiv al francezilor pentru o implicare civică directă, perspectivele legale rămân limitate.

Petiție record în doar zece zile

Petiția a fost lansată în primul weekend din septembrie, imediat după ce un articol din Journal du Dimanche a adus-o în atenția publicului.

Pace neașteptată în Coaliție. PSD s-ar fi înțeles cu USR
Pace neașteptată în Coaliție. PSD s-ar fi înțeles cu USR
Incident electoral la Iași. Cetățeni din Republica Moldova, surprinși în hotel pentru acțiuni pro-Dodon
Incident electoral la Iași. Cetățeni din Republica Moldova, surprinși în hotel pentru acțiuni pro-Dodon

Datorită răspândirii rapide pe rețelele sociale, inițiativa a strâns sute de mii de semnături zilnic, atingând cifra simbolică de un milion luni, 15 septembrie.

Villiers a declarat pentru Europe 1 că rezultatul a fost o surpriză, dar și un semnal clar: „Un milion în zece zile este neașteptat! Semnatarii văd că lucrurile nu mai sunt sub control și simt nevoia de presiune asupra clasei politice care nu vrea să asculte.”

Fostul ministru a subliniat că imigrația nu mai este doar o problemă printre altele, ci factorul central care influențează toate celelalte aspecte ale societății. „Schimbăm populația țării noastre”, a avertizat el, argumentând că situația impune o reacție imediată.

Sprijin din partea liderilor de dreapta

Printre susținătorii publici ai inițiativei se numără și lideri importanți ai dreptei, precum Laurent Wauquiez. Acesta a confirmat că a semnat petiția pe contul său de pe X, provocând și alți membri ai partidului să facă la fel.

Această mobilizare rapidă contrastează cu alte inițiative recente, cum a fost petiția pentru abrogarea legii Duplomb, care a strâns două milioane de semnături, dar doar după două luni de campanie.

Cu toate acestea, unii critici pun la îndoială veridicitatea numerelor raportate, invocând lipsa unui sistem sigur de autentificare a semnăturilor pe site-ul lui Villiers.

Protest imigranți Paris

Protest imigranți Paris / sursa foto: dreamstime.com

Spre deosebire de petiția pentru legea Duplomb, care a folosit autentificarea France Connect, inițiativa lui Villiers se bazează pe o platformă privată, expusă riscului de voturi multiple.

Villiers respinge aceste critici și menționează chiar că site-ul său a fost ținta unui atac cibernetic, pe care îl interpretează drept un semn că lupta sa este importantă și incomodă pentru anumite interese.

Obstacole constituționale și critici

Inițiativa lui Villiers nu este fără precedent. Partide de dreapta precum Rassemblement National sau Reconquête au încercat anterior să organizeze referendumuri similare, fără succes.

Experiențele trecute arată că subiectele care pot fi supuse unui referendum sunt strict definite de Constituție, iar modificările prin petiții populare nu sunt ușor acceptate.

Chiar dacă un milion de semnături reprezintă o mobilizare impresionantă, instituțiile franceze rămân prudente, protejând statutul quo pe tema imigrației, unul dintre cele mai sensibile subiecte politice.

În concluzie, inițiativa lui Philippe de Villiers reflectă atât dorința cetățenilor de a influența politica, cât și limitele mecanismelor democratice existente.

În timp ce mobilizarea publicului a fost rapidă și spectaculoasă, șansele ca petiția să producă efecte legislative concrete rămân reduse, confirmând tensiunea persistentă dintre voința populară și cadrul legal al Franței.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:23 - Pace neașteptată în Coaliție. PSD s-ar fi înțeles cu USR
15:13 - Incident electoral la Iași. Cetățeni din Republica Moldova, surprinși în hotel pentru acțiuni pro-Dodon
15:02 - Trump, primit cu onoruri fără precedent de Regele Charles
14:48 - Orlando Zaharia, dezvăluiri din bucătăria familiei Băsescu. Cine făcea mofturi la mâncare
14:39 - Acuzații suplimentare pentru Tyler Robinson. S-a cerut pedeapsa capitală
14:33 - Audiențe mici la TV pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale