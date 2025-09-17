Trump i-a scris președintelui polonez Nawrocki, dar nimeni nu știe ce

Biały Dom a transmis, prin intermediul Ambasadei Poloniei din Washington, o scrisoare oficială de la președintele american Donald Trump către președintele Karol Nawrocki.

Conform corespondentului RMF FM, Paweł Żuchowski, mesajul a fost deja expediat către Polonia prin poșta diplomatică.

Conținutul exact al scrisorii nu a fost dezvăluit, însă gestul a atras imediat atenția diplomaților și analiștilor politici, având în vedere contextul internațional și recentul calendar de vizite al președintelui polonez.

Scrisoarea marchează un schimb diplomatic semnificativ între Washington și Varșovia, într-un moment în care securitatea regională și tensiunile cu Rusia sunt priorități majore pentru politica externă europeană și transatlantică.

Analiștii consideră că mesajul ar putea viza subiecte sensibile legate de apărare, cooperare militară sau susținerea Statelor Unite pentru Polonia pe plan internațional.

Karol Nawrocki s-a aflat recent într-o serie de vizite în capitale europene. El s-a întâlnit cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și cu cancelarul german Friedrich Merz, precum și cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

În timpul acestor discuții, Nawrocki a subliniat sprijinul pentru securitatea Poloniei, dar a clarificat că subiectul reparațiilor de război nu face parte din prioritățile Berlinului.

Totuși, el a propus un model alternativ: contribuția Germaniei la întărirea armatei poloneze și a flancului estic al NATO.

Aceste vizite demonstrează angajamentul Poloniei în consolidarea relațiilor strategice cu principalele puteri europene, în paralel cu dialogul diplomatic cu Statele Unite.

Expedierea scrisorii de către Donald Trump vine în acest context, generând speculații privind posibilele propuneri sau susțineri pe care președintele american ar putea să le transmită Varșoviei.

De asemenea, Karol Nawrocki a abordat problema securității aeriene poloneze, în contextul incidentelor provocate de drone rusești pe 10 septembrie.

Președintele polonez a afirmat că atacul a fost controlat direct din Moscova și reprezintă un exemplu al acțiunilor agresive ale președintelui rus Vladimir Putin.

„Acest tip de atac arată până unde poate merge Putin. Trebuie să fim pregătiți pentru război, pentru că doar astfel putem asigura pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu pentru cotidianul german „Bild”.

În paralel, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a discutat cu Donald Trump despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, subliniind importanța coordonării internaționale în fața amenințărilor regionale.

Această sincronizare între Washington, Varșovia și Bruxelles sugerează că scrisoarea lui Trump ar putea conține linii directoare sau propuneri legate de securitate și cooperare transatlantică.

Gestul în sine indică o intensificare a dialogului bilateral și un interes sporit al Statelor Unite pentru rolul Poloniei în regiune, fiind un semnal clar al angajamentului american față de securitatea flancului estic al NATO.