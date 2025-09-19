Monden

Proces după Insula iubirii. O ispită cere daune morale unei concurente

Proces după Insula iubirii. O ispită cere daune morale unei concurenteMaria și Marius Avram. Sursă foto: Facebook
Ispita Oana Monea a decis să o dea în judecată pe concurenta Maria Avram. Scandalul dintre cele două a început încă de la Insula iubirii, iar acum ajunge în instanță, unde ispita cere daune morale. „În momentul în care m-am decis să deschid un proces, m-am văzut cu avocata mea, am pus pe masă toate dovezile”, a declarat ispita Oana Monea pentru Cancan.

Cum a decis ispita de la Insula iubirii să deschidă procesul

Disputa dintre ispita Oana Monea și Maria Avram, concurenta care a participat la „Insula Iubirii 2025” împreună cu soțul ei, Marius, a ajuns în fața instanței. Totul a pornit în Thailanda, acolo unde Oana a reușit să despartă în cadrul emisiunii cuplul Maria – Marius, iar scandalul s-a mutat ulterior în spațiul public. În acest context, Oana Monea a decis să intenteze un proces pentru defăimare, solicitând daune morale de 30.000 de euro.

Tensiunile dintre cele două au crescut pe măsură ce Marius Avram s-a apropiat de Oana, aceasta fiind deja cunoscută ca „ispită cu experiență”, aflată la al treilea sezon în care provoacă destrămarea unor relații.

Potrivit relatărilor, la finalul filmărilor din Thailanda ar fi izbucnit și un conflict fizic, Maria fiind acuzată că ar fi agresat-o pe Oana, insultând-o și lovind-o cu câteva palme.

Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Oana Monea

Oana Monea. Sursă foto: Facebook

Se cer 30.000 de euro daune morale 

De la acel moment, scandalul a continuat să escaladeze. Maria Avram a făcut în mod repetat declarații în mediul online, care, potrivit Oanei Monea, au afectat-o serios. Drept răspuns, ispita a decis să apeleze la justiție, cerând despăgubiri importante pentru prejudiciul de imagine suferit.

Potrivit declarațiilor făcute de constănțeancă, aceasta a deschis proces împotriva Mariei Avram, iar cea din urmă a primit deja notificarea oficială de chemare în judecată. Oana Monea solicită 30.000 de euro daune morale, argumentând că afirmațiile Mariei i-au pătat reputația.

Ispita de la Insula iubirii a strâns mărturii și de la alți colegi din emisiune

În încercarea de a-și întări poziția în fața instanței, Oana Monea a depus mărturii scrise din partea colegilor de pe insulă, menite să arate că nu a existat niciun conflict fizic între ea și Maria. De asemenea, ispita a prezentat o convorbire telefonică de 30 de minute cu Marius Avram, în care acesta ar fi confirmat că nu s-a petrecut nicio altercație.

„Sunt acolo destul de multe mărturii chiar și din acel apel de 30 de minute pe care l-am avut cu Marius. El spune că nu s-a întâmplat nimic acolo, am toate dovezile, mai puțin ce a spus ea că s-ar fi întâmplat“, a mai declarat Oana Monea pentru sursa citată anterior.

