Directorul general al ANPC spune cum a ajuns să fie acuzat de șantaj de procurorii DNA

Procurorii DNA au avut ieri o zi încărcată. Pe lângă alte dosare penale, au comunicat informații despre ancheta desfășurată la ANPC. Mai mulți șefi au fost puși sub acuzare și s-a dispus control judiciar.

Procurorii susțin că, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte, la instigarea lui Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C., din funcția de comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, pe o altă funcție de conducere în cadrul ANPC.

Hotca este acuzat de „abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”.

„Mutările au fost efectuate contrar dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției. În realitate, acestea au fost realizate pentru satisfacerea unor interese individuale sau politice, respectiv pentru numirea unei alte persoane, încadrată în ANPC în 2023, dorită de factori politici”, se arată în comunicatul DNA.

Paul Anghel, directorul general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, este acuzat de șantaj.

În comunicatul de presă, procurorii DNA susțin că, pentru atingerea scopului, la 29 august 2024, Anghel-Silviu Paul, împreună cu o altă persoană din ANPC, ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra V.I.C., prin amenințări, intimidări și presiuni, pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.

Anghel și-a angajat deja apărător. Avocatul Adrian Cuculis face precizări cu privire la încadrarea juridică.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că directorul general Paul Anghel al ANPC a fost pus sub acuzare și s-a dispus măsura controlului judiciar, facem următoarele precizări:

Faptele la care fac trimitere procurorii în esență,există, Însă ele nu sunt prevăzute de legea penală”, susține avocatul Adrian Cuculis.

Directorul general al ANPC povestește, într-o declarație de presă, cum a ajuns să fie acuzat de șantaj de procurorii DNA.

„Mistificarea faptului că un dialog cu un coleg pe care-l cunoști de 10 ani de zile și îl îndrumi să conteste ordinul de mutare și îi repeți lucrul acesta de cel puțin 6-7 ori si iti dai concursul pentru a-l ajuta,NU poate să constituie infracțiunea de șantaj.

Pentru a edifica opinia publică, în contextul în care vreme de aproximativ 15 ani mi-am dedicat viața protecției consumatorilor și am tintit întotdeauna către cele mai înalte standarde pentru consumatorii din toate domeniile, prezint astfel o parte din dialogul purtat cu colega mea pe care am susținut-o și sprijinit-o încă de la începutul Carierei sale de unde se desprinde foarte clar faptul că eu, din contra, mi-am arătat toată disponibilitatea pentru a o ajuta în demersul său de contestarea oricărui ordin pe care îl considera ca fiind prejudiciabil pentru ea.

Astfel, în mod repetat chiar și în stenogramele prezentate de către procurori, i-am spus acesteia și nu în calitate de director general ci în calitate de prieten ,exact așa cum reiese și din stenograme ,că dacă decizia este de a contesta ordinul pe care oricum nu puteam să le emit eu și nu aveam legătură cu el. Eu am să stau alături de ea și o voi ajuta”, spune Paul Anghel.

„Fac mențiunea de asemenea că niciun moment în activitatea mea nu am avut tangențe cu activitatea penală iar faptul că dosarul capătă o conotație politică nu are legătură cu persoana mea, subsemnatul nefăcând niciodată politică și nici nu am fost activ implicat în activități politice.

De asemenea, persoanele despre care se spune că ar fi intervenit asupra mea și a domnului președinte, nu îmi sunt cunoscute , nu le-am cunoscut și nici nu mi s-a comunicat vreodată despre aceste persoane absolut nimic, nici in mod direct si nici indirect.

Cu atât mai mult apare ca fiind cel puțin mistificatoare informația precum că persoane politice ar fi făcut presiune asupra mea să intervin pentru o persoană pe care nici măcar nu o cunosc,cum de asemenea nici persoanele politice despre care se vorbește nu le cunosc în mod personal.

Pentru moment urmează ca această măsură ce a fost luată la un interval extrem de lung de timp de la momentul acuzarii mele (4săptămâni), să fie contestată la instanța de judecată, considerând-o o măsură abuzivă și în văditul scop de a mă înlatura din funcția din care, făcând dreptate pentru consumatori, am deranjat anumite interese comerciale”.