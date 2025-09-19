Ultimul model de iPhone este disponibil în România. Cât costă

Vineri are loc lansarea pe piață a noii game de smartphone-uri iPhone 17, disponibilă și în România, la o săptămână după deschiderea perioadei de precomenzi, potrivit news.ro.

La zece zile după prezentarea oficială, Apple a adus pe piață patru modele de smartphone-uri, însă de această dată modelul Plus a fost înlocuit cu un iPhone Air. Noul dispozitiv se remarcă prin greutatea și dimensiunile sale reduse, dar autonomia rămâne punctul său slab.

Pe lângă Air, cumpărătorii pot opta pentru versiunea standard iPhone 17 sau pentru cele două variante Pro. În România, prețurile pornesc de la 4.800 de lei pentru iPhone 17, 6.100 de lei pentru iPhone Air, în timp ce modelul Pro Max poate ajunge la 12.500 de lei.

iPhone 17 aduce schimbări vizibile în zona ecranului și a designului. Modelele standard au acum un panou OLED de 6,3 inchi, cu margini mai subțiri și luminozitate mai ridicată în exterior.

Tehnologia ProMotion, cu rată de refresh adaptivă până la 120 Hz, a ajuns și la variantele de bază, iar funcția Always-On Display le permite utilizatorilor să vadă notificări sau ora fără să activeze complet telefonul. În plus, anumite versiuni sunt protejate de noul strat Ceramic Shield 2, rezistent la zgârieturi și șocuri.

La capitolul camere, Apple a adus un sistem „Dual Fusion” pe modelele standard, cu senzori de 48 MP atât pentru camera principală, cât și pentru cea ultra-wide. Camera frontală a fost îmbunătățită la 18 MP și oferă funcția Center Stage, care urmărește automat utilizatorul în apelurile video.

Se adaugă și funcții noi pentru filmare, precum stabilizarea ultra-avansată și opțiunea Dual Capture, menite să ofere o experiență mai fluidă și mai profesionistă chiar și celor care nu folosesc variantele Pro.

În interior, iPhone 17 este echipat cu noile procesoare Apple A19 și A19 Pro, în funcție de model. Acestea aduc un salt semnificativ de performanță și o mai bună eficiență energetică.

Conectivitatea este, de asemenea, modernizată: un cip de rețea nou (N1) permite compatibilitate cu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și protocolul Thread, ceea ce face telefonul mai pregătit pentru viitoarele standarde de comunicare și pentru ecosistemele smart home. În plus, Apple a eliminat varianta de bază de 128 GB, oferind acum minimum 256 GB spațiu de stocare.

Pe partea de software, telefoanele rulează iOS 26 și includ funcții avansate pentru cei pasionați de fotografie și video. Modelele Pro primesc opțiuni dedicate creatorilor de conținut, precum filmare în ProRes RAW sau suport pentru Apple Log 2.

În același timp, Apple a introdus un nou mecanism de securitate numit Memory Integrity Enforcement, gândit să protejeze sistemul împotriva atacurilor ce vizează memoria și kernelul. Nu în ultimul rând, compania a lansat și modelul iPhone Air, un dispozitiv extrem de subțire, de doar 5,6 mm, care pune accent pe portabilitate și design premium.