iPhone 17 Air vine cu funcții noi și un preț neașteptat

iPhone 17 Air ar urma să aducă câteva noutăți semnificative, iar asupra acestora ne vom opri astăzi. Totodată, vom discuta și despre prețul la care va fi lansat modelul Air al seriei iPhone 17. Credem că, din acest punct de vedere, va fi puțin mai costisitor decât modelul de bază iPhone 17, dar mai ieftin decât iPhone 17 Pro.

Care sunt funcțiile noi cu care vine iphone 17 air și de ce este acest smartphone Apple atât de așteptat? Am pus cap la cap specificațiile care se cunosc și scurgerile de informații și-ți vom spune ce știm, până în momentul de față, despre ceea ce ar putea oferi cel mai subțire iPhone. Amintim doar faptul că grosimea iphone 17 air se așteaptă să fie de 5.5 mm, care, comparativ cu cea a iPhone 16, de exemplu, care este de 6.9 mm, este cu adevărat impresionantă.

Pentru că iphone 17 air este un telefon foarte subțire, se așteaptă ca, din punct de vedere al designului, să fie cu câteva modificări. Dispozitivul va avea un singur difuzor, spațiul puțin nepermițând Apple să adauge pe iphone 17 air și un al doilea difuzor.

Asta ar fi doar o singură noutate pe lângă grosime, dar mai există și altele. Tot la acest capitol, deși momentan un zvon, vom avea parte și de o Insulă Dinamică mai îngustă. Modul în care telefonul ar urma să se prezinte ar putea aminti de iPhone X.

Va face derularea mai fluidă, dar și navigarea pe web, editarea foto-video și multitasking-ul mult mai fluide suportul ProMotion care permite ratei de refresh să se adapteze în funcție de conținutul de pe ecran. Și da, inclusiv iphone 17 air se va bucura de acest suport pentru că și cel mai subțire model al seriei va avea un display OLED care să-i permită să facă asta.

Acest ecran OLED va fi un OLED de înaltă performanță, un OLED M14 de la Samsung. Pe lângă fluiditate, care va îmbunătăți experiența de utilizare, iphone 17 air este așteptat cu un ecran cu până la 30% mai luminos decât cel al seriei iPhone 16. Suportului ProMotion i se va alătura și suportul Always On. De asemenea, un ecran cu strat antireflexiv rezistent la zgârieturi va fi adoptat pe toate ecranele telefoanelor din serie.

Iphone 17 air ar urma în ceea ce privește display-ul să se lanseze cu un display de 6.5 sau 6.6 inch și o rezoluție 1260 x 2736 pixeli.

Chiar dacă iphone 17 air va avea dimensiuni foarte reduse comparativ cu alte telefoane Apple, conform unei surse de încredere din mediul online, acesta ar urma să fie compatibil cu MagSafe. Faptul că va fi compatibil cu MagSafe va face posibilă nu doar încărcarea magnetică wireless, ci și cu accesoriile magnetice.

De altfel, Apple pare să cocheteze cu ideea de a trece la standardul de încărcare wireless Qi 2.2 next generation, așadar există mari șanse ca modelele seriei iPhone 17, inclusive modelul Air, să fie compatibile cu acest standard.

Din punct de vedere tehnic, Qi 2.2 ar putea oferi o putere de încărcare de până la 50W, dar nu se știe sigur dacă în 2025 o vom vedea pe noile iPhone-uri. Cert este că încărcarea va fi mai rapidă, eficiența energetică va fi mai bună, iar încărcarea accesoriile cu ajutorul iPhone va fi posibilă.

Iphone 17 air se va lansa fără un slot fizic pentru cartela SIM. Potrivit lui Ming-Chi Kuo, noile telefoane ale seriei se vor baza, complet, pe tehnologia digitală e-SIM. Această schimbare ar putea fi valabilă la nivel mondial și se vorbește despre ea destul de des în ultima perioadă. Cumva, era de așteptat, dar nu s-a știut exact cu care dintre modele va debuta schimbarea.

Ming-Chi Kuo este cel care vine cu vestea și ne spune că iphone 17 air, dar și modelele celelalte ale seriei, vor primi nu 8GB, ci 12GB de RAM. Comparativ cu cele din seria iPhone 16, și aici include și iPhone 16e, îmbunătățirea este vizibilă și, de asemenea, binevenită.

Memoria RAM de 12GB va face posibile, cel mai probabil, mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. iphone 17 air va fi un smartphone care va fi apreciat chiar și de creatorii de conținut, mai ales că are o ergonomie bună, este puternic, prezentabil și se așteaptă să vină cu noutăți și îmbunătățiri și în ceea ce privește sectorul foto.

Ultimele scurgeri de informații sugerează faptul că iphone 17 air se va lansa cu o cameră foto frontală de 24MP. Asta ar însemna o cameră cu un număr de megapixeli dublu față de generația anterioară de telefoane. Camera de 24MP urmează să permită utilizatorilor să captureze imagini de-o calitate mult mai bună, să decupeze fotografii și videoclipuri fără prea mari pierderi de calitate și să facă tranziția între camera din față și cea de pe spate mai puțin evidentă.

Despre camera principală nu se știu, însă, prea multe detalii. Se vorbește despre o cameră principală cu un singur obiectiv, o cameră wide de 48MP, pe care o știm deja de pe seria iPhone 16. Videoclipurile și fotografiile spațiale nu vor fi posibile dacă se optează pentru această cameră cu un singur obiectiv. Asta, desigur, dacă Apple nu are altceva în plan și pregătește o surpriză.

Iphone 17 air ar urma să înlocuiască modelul Pro al seriei, ca urmare ar putea avea un preț semn de acest model. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că prețul iphone 17 air s-ar putea ridica la 899 de dolari. Mult? Puțin?

Un preț aproximativ de 4.000 de lei pentru iphone 17 air este un preț neașteptat de accesibil, ca urmare iphone 17 air nu va fi un iPhone chiar atât de costisitor.