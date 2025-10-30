Mașinile cu defecțiuni majore vor trebui reparate pe cheltuiala vânzătorului. Ce prevede noua lege

Un nou proiect legislativ aflat pe masa Parlamentului României propune schimbări importante pentru piața auto: mașinile noi sau second-hand aflate în garanție și care prezintă defecte grave sau periculoase vor fi reparate pe cheltuiala vânzătorului. Această obligație s-ar aplica indiferent de natura defecțiunii, atât timp cât vehiculul este acoperit de garanție.

„Vehiculul este considerat neconform cu contractul atunci când nu corespunde cerințelor de calitate, siguranță, funcționalitate și performanță pe care consumatorul le poate justifica în mod rezonabil, ținând cont de natura bunului și de declarațiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia”, prevede proiectul de lege.

În forma actuală a legislației, producătorii, importatorii și dealerii auto pot exclude din garanție anumite componente sau situații, cum ar fi deteriorarea radiatorului, defectarea sistemului de aer condiționat sau pierderile de fluide, fără a suporta costurile reparației.

Proiectul depus la Senat prevede însă eliminarea acestor excepții și impune ca vânzătorii care oferă garanție să acopere și asemenea defecțiuni tehnice, obligându-i să își asume integral responsabilitatea pentru siguranța autovehiculelor comercializate.

Potrivit noii legi propuse, toate defecțiunile tehnice majore care influențează siguranța rutieră sau funcționarea corectă a vehiculului vor trebui obligatoriu acoperite prin garanție. Astfel, atât producătorii, cât și importatorii și dealerii auto vor avea obligația să remedieze gratuit aceste probleme, fără a le mai putea exclude din garanție.

Proiectul legislativ prevede interzicerea eliminării de la acoperirea garanției a unor defecțiuni considerate esențiale pentru siguranță, printre care:

sistemul de frânare, inclusiv pierderi de lichid de frână, defectarea pompei, etrierilor sau conductelor;

sistemul de direcție și componentele acestuia (coloană, casetă, bielete, servodirecție);

sistemele de protecție a pasagerilor (airbaguri, centuri de siguranță, pretensionatoare);

șasiul, lonjeroanele și elementele structurale portante ale caroseriei;

circuitul de răcire al motorului, inclusiv pierderile de lichid, radiatorul, conductele și pompa de apă;

instalația de climatizare, în ceea ce privește etanșeitatea și pierderea agentului frigorific;

orice defecțiune care, conform unei expertize tehnice autorizate, pune în pericol siguranța circulației sau poate provoca avarii majore motorului ori afecta sănătatea pasagerilor.

„Orice clauză contractuală prin care se încearcă excluderea acestor defecte din garanție este nulă de drept”, prevede noua lege.

Responsabilitatea de a acoperi cheltuielile pentru reparații ar fi extinsă, conform proiectului legislativ, și la vehiculele rulate, nu doar la cele noi.

Prin urmare, indiferent dacă autovehiculul este nou sau second-hand, vânzătorul va fi obligat să suporte costurile de reparație în cazul apariției oricăreia dintre defecțiunile enumerate anterior.

„În conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2019/771 privind contractele de vânzare de bunuri, prezumţia legală este că once lips ă de conformitate care apare în termen de 12 luni de la livrare exista la momentul predării vehiculului, dacă nu se dovedeşte contrariul printr-o expertiză tehnică”, mai propune inițiatorul legii.

În cazul în care vânzătorii refuză să acopere costurile de reparație, aceștia pot primi amenzi cuprinse între 50.000 și 200.000 de lei, iar în situația repetării abaterii, poate fi dispusă chiar suspendarea activității.

Pentru ca legea să se aplice, este necesară adoptarea ei de către ambele camere ale Parlamentului, promulgarea de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial, moment din care va începe să producă efecte.