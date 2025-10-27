Ce pățesc șoferii care nu trag frâna de mână la parcare. Amenda poate depăși 1.000 de lei

Mulți conducători auto obișnuiesc să oprească motorul și să plece de lângă mașină fără a activa frâna de mână, mai ales atunci când parchează pe un teren drept. Această neglijență poate avea consecințe serioase, atât financiare, cât și legale, deoarece Codul Rutier sancționează expres lipsa asigurării vehiculului după imobilizare.

Regulile prevăd sancțiuni consistente pentru cei care nu se asigură că autovehiculul rămâne fix pe loc după parcare, iar măsura nu se limitează doar la amendă, ci include și puncte de penalizare.

După ce parchezi mașina, neacționarea frânei de mână poate duce la deplasarea accidentală a vehiculului, chiar dacă acesta este lăsat în treaptă. Sistemul de transmisie nu este conceput să susțină greutatea mașinii pe termen lung, mai ales în cazul parcării în pantă. Chiar și o ușoară înclinare a drumului poate face ca autoturismul să înceapă să ruleze lent, ceea ce poate provoca accidente, avarii sau rănirea pietonilor.

Pe lângă riscurile de siguranță, nefolosirea frânei de mână poate afecta mecanic cutia de viteze și componentele de transmisie. În timp, presiunea constantă exercitată asupra acestora atunci când mașina este lăsată doar „în viteză” poate genera uzură prematură și costuri mari de reparație. De aceea, acționarea frânei de mână nu este doar o regulă de bază a condusului, ci și o măsură esențială de protecție a vehiculului și de prevenire a unor evenimente nedorite.

Totodată, utilizarea frânei de mână în mod necorespunzător în timpul mersului, pentru a provoca derapaje controlate, este considerată conducere agresivă. În astfel de situații, sancțiunea include patru sau cinci puncte de amendă, plus suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Însă aceeași valoare a amenzii se aplică și șoferilor care uită să tragă frâna de mână după ce parchează, cu diferența că permisul nu este suspendat, ci sunt aplicate puncte de penalizare.

„Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta, atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea a 3 puncte de penalizare”, se arată în Art. 108, pct. 1, lit. b11, din OUG 195/2002.

Poliția rutieră nu verifică preventiv frâna de mână în parcări, însă dacă vehiculul se deplasează singur, provocând un incident sau un accident, responsabilitatea revine direct conducătorului auto, care va suporta atât pagubele, cât și sancțiunea prevăzută de lege.

Pentru anul 2025, punctul de amendă este stabilit la 202,5 lei. Astfel, pentru neasigurarea vehiculului după parcare, șoferii pot primi între 810 și 1.012,5 lei amendă, la care se adaugă trei puncte de penalizare.