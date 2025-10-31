Amenzile vor avea cod QR și se vor putea plăti instant, de pe mobil

Ministerul Finanțelor anunță o schimbare majoră în sistemul de plată a amenzilor. Potrivit ministrului Alexandru Nazare, toate procesele-verbale vor fi emise în format electronic și vor include coduri QR, care permit achitarea instantă a amenzilor direct de pe telefon. Primele care vor beneficia de noul sistem vor fi amenzile rutiere.

„Simplificare și eficientizare: amenzile vor putea fi plătite printr-un cont unic! Ieri, în ședința de Guvern, la inițiativa Ministerului Finanțelor, am adoptat normele de aplicare a Legii 203/2018, prin care simplificăm și modernizăm modul în care se plătesc amenzile contravenționale. De acum, toate amenzile – indiferent de instituția care le-a emis – vor putea fi achitate rapid, online, într-un cont unic național”, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Ministrul consideră că măsura reprezintă „o schimbare așteptată de toți”, deoarece „toți cei aflați în situația de a plăti o amendă nu vor mai fi nevoiți să caute contul corect al instituției sau să piardă timp la ghișee”.

Noile procese-verbale vor fi generate electronic și vor include un cod QR prin care contravenientul poate efectua plata în câteva secunde, direct de pe telefonul mobil.

„Începem cu amenzile rutiere și extindem treptat sistemul pentru toate contravențiile. Aducem astfel administrația publică mai aproape de oameni — mai simplu, mai rapid și cu mai mult respect față de timpul fiecăruia. Digitalizarea înseamnă eficiență, transparență și servicii publice la standarde actuale”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Guvernul a adoptat joi Hotărârea privind aplicarea Legii nr. 203/2018, care reglementează mecanismele de eficientizare a plății amenzilor contravenționale aplicate de agenții Ministerului Afacerilor Interne.

Plata se va putea face prin mai multe modalități:

prin internet banking, home-banking, mobile banking sau alte metode electronice oferite de bănci;

prin mandat poștal ori numerar, la orice unitate a Trezoreriei Statului;

cu cardul bancar, folosind echipamentele POS disponibile la ghișeele instituțiilor locale;

prin platforma ghiseul.ro, parte a Sistemului Național Electronic de Plăți.

Executivul precizează că toate amenzile vor fi achitate într-un cont unic deschis la Trezoreria operativă centrală, iar banii vor fi distribuiți automat către bugetul local al localității unde contravenientul își are domiciliul.

„Sumele încasate se fac venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul, iar distribuirea se realizează de către Trezoreria operativă centrală, pe baza datelor privind evidența persoanelor fizice existente la Ministerul Finanțelor”, se arată în comunicatul Guvernului.

Hotărârea stabilește și o serie unică de evidență pentru fiecare proces-verbal electronic, formată din 23 de caractere organizate în cinci grupe numerice, care vor indica inclusiv codul instituției emitente și anul tipăririi documentului.

Prin această reformă, autoritățile promit un proces mai rapid, transparent și ușor de gestionat, care elimină birocrația și reduce timpul pierdut de cetățeni în fața ghișeelor.