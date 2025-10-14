Permisele suspendate, predate la telefon. Schimbări majore implementate de MAI

MAI a prezentat proiectul „Siguranță în Trafic”: integrarea camerelor locale în e-SIGUR, măsurarea vitezei medii, procese-verbale simplificate, „predare virtuală” a permisului, declararea online a accidentelor fără victime și un mecanism nou de finanțare pentru educație rutieră și sisteme inteligente de trafic.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat marți proiectul „Siguranță în Trafic”, un program amplu care vizează reducerea numărului de accidente și modernizarea modului în care sunt aplicate regulile de circulație.

Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă principalele modificări pe care le aduce proiectul. Inițiativa face parte din planul de reformă anunțat de ministrul Cătălin Predoiu la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă o componentă centrală a programului național de siguranță rutieră „e-SIGUR”, lansat la începutul acestui an.

„Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, când lansăm proiectul Siguranță în Trafic, un proiect amplu, născut din nevoia de a răspunde concret și modern provocărilor din domeniul rutier”, a declarat Bogdan Despescu, potrivit comunicatului MAI.

Datele prezentate de MAI arată că România continuă să se afle pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța rutieră. Deși numărul accidentelor grave este în ușoară scădere, cifrele rămân alarmante.

În 2024, 1.478 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele României, iar alte 3.245 au fost rănite grav. În primele nouă luni ale anului 2025, bilanțul arată 940 de persoane decedate (cu 13,3% mai puține față de anul anterior) și 2.352 de răniți grav.

„Numărul celor care își pierd viața pe drumurile României ne obligă să implementăm noi măsuri. Nu putem considera aceste cifre simple statistici, ci tragedii pentru mii de familii”, a spus Despescu.

Proiectul „Siguranță în Trafic” se bazează pe extinderea sistemului e-SIGUR, rețea națională de monitorizare automată a traficului rutier gestionată de Poliția Română. Sistemul a devenit operațional la 1 ianuarie 2025 și folosește în prezent aproximativ 700 de camere mobile pentru identificarea abaterilor de la normele de circulație.

Scopul noii etape este integrarea sistemelor locale în această infrastructură. „Dorim să integrăm camerele de supraveghere ale administrațiilor publice și ale CNAIR pentru procesarea unui volum mai mare de date. În acest fel, putem identifica mai rapid abaterile și reduce costurile pentru contribuabili”, a precizat oficialul MAI.

Prin aceste modificări, Poliția Rutieră va fi degrevată de o parte din activitățile administrative, iar polițiștii vor putea acționa mai des în teren, în special pentru combaterea consumului de alcool și droguri la volan — cauze majore ale accidentelor rutiere.

Una dintre principalele noutăți este introducerea conceptului de viteză medie. Măsura presupune calcularea vitezei de deplasare între două puncte fixe, așa cum se întâmplă deja în state europene precum Austria, Spania sau Olanda.

De asemenea, sistemul de sancțiuni va fi simplificat. Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal va fi emis direct pe numele său, fără alte formalități. Dacă o altă persoană se afla la volan, proprietarul va avea posibilitatea să o indice, iar procesul-verbal inițial devine nul.

Pentru abaterile legate de opriri și parcări neregulamentare, sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, fără puncte de penalizare, iar comunicarea se va face printr-un autocolant lipit pe parbriz.

Totodată, permisele de conducere vor avea o valabilitate adaptată evaluărilor medicale, iar șoferii vor fi obligați să respecte codurile de restricții înscrise în document.

Un element central al proiectului este platforma digitală HUB, care va permite cetățenilor să interacționeze online cu Poliția Rutieră. Prin intermediul acestei platforme, șoferii vor putea transmite cereri și notificări privind permisele de conducere, inclusiv solicitările pentru reducerea perioadei de suspendare.

HUB-ul va permite trimiterea automată a notificărilor prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă, iar documentele solicitate de polițiști vor putea fi prezentate digital.

O inovație importantă este posibilitatea „predării virtuale” a permisului. Astfel, șoferii nu vor mai fi obligați să se deplaseze la sediul poliției pentru a preda fizic documentul, dacă confirmă online perioada de suspendare.

Un alt pas important privește declararea online a accidentelor rutiere fără victime. Conducătorii auto vor putea completa formularul în 24 de ore direct în platformă, iar autorizația de reparație va fi emisă electronic.

„Vrem să eliminăm birocrația și deplasările inutile. Tehnologia ne permite să simplificăm tot procesul. Accidentele ușoare pot fi declarate și soluționate online, în 24 de ore”, a explicat Despescu.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că va colabora strâns cu polițiile locale pentru aplicarea noilor măsuri. Autoritățile municipale vor avea libertatea de a decide regulile de circulație pe benzile dedicate transportului public, în funcție de specificul fiecărei zone și de nevoile comunităților.

Proiectul a fost deja transmis Asociației Municipiilor din România, pentru consultare. „Le mulțumim pentru deschidere și pentru sprijinul oferit în implementarea celor mai bune soluții pentru comunități”, a spus Bogdan Despescu.

Pentru prima dată, proiectul introduce un mecanism de finanțare dedicat educației rutiere și modernizării infrastructurii inteligente. Fondurile provenite din plata benevolă a amenzilor vor fi colectate într-un cont unic și distribuite către mai multe instituții, în funcție de drumul pe care s-a produs abaterea:

Ministerul Educației – pentru programe de educație rutieră și granturi pentru școli;

Autorități locale și CNAIR – pentru modernizarea infrastructurii;

Ministerul Afacerilor Interne – pentru finanțarea sistemelor de detecție, a centrelor de monitorizare și a platformei HUB.

„Ne dorim ca o parte din sumele colectate să se întoarcă în comunitate, prin proiecte care reduc riscul de accidente. Este un mod prin care amenzile pot fi transformate în investiții pentru siguranța rutieră”, a explicat secretarul de stat din MAI.

La nivelul Poliției Române a fost deja operaționalizat Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier, care procesează abaterile semnalate de sistemele e-SIGUR.

Ministerul precizează că rețeaua de camere video și radar va fi extinsă, iar bazele de date ale MAI și CNAIR vor fi interconectate pentru sancționarea automată a contravențiilor.

Despescu a subliniat că actualele proceduri sunt „greoaie” și consumatoare de resurse. Prin noul proiect, comunicarea cu șoferii va fi automatizată, iar volumul ridicat de date va putea fi procesat cu o resursă umană mai redusă.

Proiectul de act normativ „Siguranță în Trafic” a fost lansat în dezbatere publică, urmând ca propunerile să fie analizate în perioada următoare.

„Ne dorim un dialog real. Toate măsurile prezentate sunt teme de dezbatere, nu decizii finale. Așteptăm contribuții din partea cetățenilor, experților și autorităților locale”, a declarat Bogdan Despescu.

Oficialul a subliniat că obiectivul este clar: aplicarea corectă a legii și creșterea siguranței în trafic, astfel încât numărul victimelor să scadă semnificativ.