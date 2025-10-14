Actualitate Breaking news

Tânărul care a produs accidentul din Berceni a fost reținut pentru 24 de ore

Sursă foto: Freepik.com
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că tânărul implicat în accidentul de pe Şoseaua Berceni a fost reținut după ce o femeie a murit și un copil de doi ani a fost grav rănit. Conducătorul auto, în vârstă de 20 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și este anchetat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Tânărul reținut pentru accidentul de pe Şoseaua Berceni

Potrivit Brigăzii Rutiere, după administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Accidentul a fost soldat cu moartea unei femei de 35 de ani și rănirea gravă a unui copil de doi ani, aflat în cărucior.

Autoritățile au precizat că accidentul s-a produs atunci când tânărul conducea autovehiculul pe Şoseaua Berceni și a surprins pietonii în dreptul imobilului nr. 50. Din verificările preliminare, șoferul nu se afla sub influența alcoolului, etilotestul indicând valoarea zero.

Alte două mașini implicate în accidentul de pe Şoseaua Berceni

Pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial femeia și copilul, polițiștii au stabilit că alte două mașini aflate în trafic, în coloană pe sensul opus, au fost implicate în eveniment. Impactul inițial a proiectat victima pe celălalt sens de circulație, unde a fost lovită de celelalte vehicule.

Momentul Accidentului de pe Șoseaua Berceni

Sursă foto: Captură de ecran Digi 24

Toți cei trei șoferi implicați în accident au fost duși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice, conform legii.

Fiica victimei care a murit a fost internată cu multiple leziuni

Potrivit Spitalului „Marie Curie”, fetița de doi ani implicată în accident a fost internată cu multiple leziuni: traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toraco-abdominală. Medicii continuă monitorizarea stării sale de sănătate.

Autoritățile au demarat o anchetă și investighează posibila viteză excesivă, mai ales că șoferul de 20 de ani obișnuia să se laude pe rețelele sociale, publicând videoclipuri în care conducea cu peste 240 km/h.

