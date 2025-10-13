Șofer de autobuz pentru elevi, prins băut la volan în Arad

Inspectoratul de Poliție Județean(IPJ) Arad a anunțat că, luni dimineață, polițiștii rutieri au depistat un șofer de autobuz pentru transportul elevilor care conducea băut, în timp ce transporta aproximativ 25 de copii spre școală.

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 7:30, pe Calea Timișorii din municipiul Arad, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Biroului Rutier.

Aceștia au verificat starea tehnică a vehiculelor și condițiile de siguranță în care se desfășura transportul elevilor către unitățile de învățământ. Printre vehiculele oprite s-a numărat și un autobuz școlar în care se aflau aproximativ 25 de elevi.

Șoferul, un bărbat de 49 de ani din județul Arad, a fost supus testării cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o îmbibație alcoolică de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma testării cu aparatul etilotest, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.825 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.

La data de 11 octombrie 2025, polițiștii rutieri ai Serviciului Rutier Prahova au oprit pentru control, pe DN1B în zona localității Valea Călugărească, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, care circula din direcția Buzău către Ploiești, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un tânăr de 27 de ani a provocat, duminică seară, un accident rutier pe Drumul Județean 102C, în comuna Albești-Paleologu, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de patru autoturisme parcate în afara părții carosabile. Mașina s-a răsturnat în urma impactului, iar șoferul a părăsit locul faptei.

Șoferul a fost ulterior identificat de polițiști pe raza localității Valea Călugărească. Verificările efectuate de polițiști au arătat că șoferul se afla sub influența alcoolului, testarea cu aparatul etilotest indicând o valoare de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.