COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Camerei Deputaților să respingă orice amendamente la Legea RCA, avertizând că propunerile venite din partea asigurătorilor contravin Constituției, legislației UE și drepturilor păgubiților.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis un Memoriu oficial către Camera Deputaților, prin care solicită adoptarea proiectului de modificare a Legii RCA (PL-x nr. 216/2024) exact în forma aprobată de Senat, fără niciun amendament suplimentar.

Potrivit documentului, organizația avertizează că amendamentele promovate de companiile de asigurări în ultima perioadă ar putea avea efecte grave asupra consumatorilor, păgubiților, transportatorilor și chiar asupra bugetului de stat.

Proiectul PL-x nr. 216/2024 are ca scop transpunerea Directivei UE 2021/2118, care modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Potrivit COTAR, legea adoptată de Senat respectă cerințele europene și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), fiind concepută pentru a armoniza legislația românească cu standardele comunitare.

Memoriul subliniază că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat textul legii pe 25 martie 2024, într-o formă „în deplină conformitate cu dreptul european”.

„Forma adoptată de Senat este una echilibrată, elaborată pentru a transpune corect Directiva europeană, fără a introduce modificări care nu au legătură cu obiectul său. Amendamentele propuse ulterior de asigurători ar schimba esența legii și ar genera riscuri majore pentru stabilitatea pieței”, precizează COTAR.

COTAR acuză o serie de companii de asigurări că exercită presiuni asupra decidenților politici pentru a include în lege amendamente respinse anterior de Senat.

Confederația afirmă că respectivele propuneri sunt neconstituționale, încalcă principiile pieței libere și ar putea restrânge drepturile consumatorilor.

Documentul trimis Camerei Deputaților detaliază punct cu punct argumentele juridice și economice împotriva acestor amendamente:

încălcarea articolelor 61, 69 și 75 din Constituție , care consacră principiul bicameralismului și regulile legiferării;

încălcarea dreptului de proprietate privată și a libertății economice prevăzute la articolele 44, 45, 135 și 136 din Constituție;

nerespectarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene , articolele 16 și 17;

potențiale încălcări ale legislației privind concurența, inclusiv articolul 4 din Legea nr. 21/1996 și articolele 101–102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

COTAR avertizează că adoptarea unor astfel de amendamente ar putea duce la deschiderea unei proceduri de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene, în baza articolului 258 din TFUE.

Un punct central al memoriului vizează tentativele de modificare a mecanismului de calcul al despăgubirilor RCA.

COTAR arată că unele amendamente ar putea introduce plafonări artificiale ale costurilor de reparație, ceea ce ar încălca principiul reparării integrale a prejudiciului și ar forța păgubiții să suporte coplăți pentru daunele cauzate de alte persoane.

„Amendamentele propuse de asigurători ar obliga persoanele păgubite să suporte o parte din costurile reparației, ceea ce contravine principiilor europene privind despăgubirea integrală. Este inadmisibil ca victimele unor accidente să fie transformate în co-plătitori ai prejudiciilor”, se precizează în document.

Totodată, confederația subliniază că stabilirea despăgubirilor în funcție de valorile de manoperă practicate de service-uri auto independente este în concordanță cu principiile libertății economice și liberei concurențe.

Potrivit COTAR, o parte dintre amendamentele promovate ar acorda puteri extinse companiilor de asigurări, permițându-le să influențeze prețurile de referință aplicate în alte domenii economice.

Această situație, spune organizația, ar depăși competențele stabilite prin Legea nr. 237/2015 privind activitatea de asigurare și reasigurare și ar crea un precedent periculos pentru alte piețe reglementate.

„Amendamentele vehiculate ar transforma asigurătorii în entități cu prerogative de stabilire a prețurilor din alte sectoare, ceea ce contravine legislației privind concurența și principiilor economiei de piață”, se arată în memoriu.

COTAR mai acuză că aceste modificări reduc protecția consumatorilor și ar putea duce la scăderea calității serviciilor de reparație auto și la întârzieri majore în procesul de despăgubire.

În finalul documentului, organizația solicită Camerei Deputaților ca orice modificare viitoare a legislației RCA să fie fundamentată pe analize obiective, realizate cu implicarea tuturor părților interesate: transportatori, service-uri auto, asociații de consumatori și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

„Orice modificare a legislației RCA trebuie să țină cont de specificul pieței românești și să fie rezultatul unui dialog echilibrat. Deciziile grăbite, luate sub presiunea unor interese economice, pot avea consecințe dramatice pentru milioane de asigurați și pentru stabilitatea financiară a României”, avertizează COTAR.

După adoptarea în Senat, Camera Deputaților este for decizional în procesul legislativ privind modificarea Legii RCA.

Deputații urmează să dezbată proiectul în perioada următoare, iar COTAR solicită respingerea tuturor amendamentelor introduse ulterior formei adoptate de Senat.

Reprezentanții transportatorilor atrag atenția că, dacă amendamentele promovate de asigurători ar fi adoptate, România s-ar putea confrunta cu un nou val de instabilitate în piața RCA, similar celui din perioada falimentului City Insurance.