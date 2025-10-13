Drepturile asiguraților RCA în pericol. Ce se întâmplă marți în Parlament

Reprezentanții POSA avertizează că se va discuta în Parlament modificarea RCA, dar nu în sensul ajutorării asiguraților. Din contră, banii ar trebui să fie dați la ”mica înțelegere” potrivit modificărilor.

Reprezentanții service-urilor auto, reclamă faptul că asiguratorii vor să modifice Legea nr 137/2017 în favoarea lor. Astfel asigurații ar putea primi despăgubiri mult mai mici. Acest lucru s-ar face prin introducerea obligativității stabilirii despăgubirilor prin convenții directe între asigurător și păgubit.

”Această propunere reprezintă un grav atac la drepturile consumatorilor de asigurări și ar legaliza o practică abuzivă deja întâlnită în piață: despăgubiri subevaluate, presiune financiară asupra păgubiților și refuzul reparațiilor corecte în service-uri autorizate”, spun cei de la POSA.

Pe de altă parte, cei de la POSA spun că acest lucru contravine legii. ”Prin schimbarea legii, asigurătorii vor să transforme despăgubirea RCA într-o „negociere comercială” – lucru inacceptabil pentru că: RCA este asigurare obligatorie, nu contract opțional supus negocierii”.

De asemenea aceștia mai spun că păgubitul e victimă nu partener de afaceri al asigurătorului. Iar reparația mașinii trebuie făcută conform standardelor, nu cât mai ieftin.

De asemenea, POSA mai susține că dacă o reparație nu este făcută la standarde, atunci siguranța rutieră e pusă în pericol. Renunțarea la drepturi legale și pierderea posibilității de contestare este o altă problemă pusă în discuție cu aceste schimbări. Manipulare prin oferte „rapide”, dar păguboase este o altă problemă care ar putea interveni.

”Patronatul Operatorilor de Service Autorizați din România atrage atenția și subliniază faptul că drepturile păgubitului trebuie apărate, nu negociate. Orice modificare a Legii nr. 132/2017 trebuie să țină cont de interesul public: siguranța rutieră, protecția consumatorului și funcționarea corectă a pieței. Orice încercare de a transforma RCA într-un instrument financiar pentru profitul asigurătorilor în detrimentul victimelor trebuie respinsă ferm”, au mai explicat ei.