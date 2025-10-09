COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) spune că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează, fără transparență, la un proiect ce urmează să fie înaintat Parlamentului. Conform primelor informații, șoferii ar putea fi obligați să își repare mașinile doar în service-urile agreate de companiile de asigurări.

În plus, firmele de asigurări ar urma să stabilească soluțiile tehnice de reparație și calitatea pieselor de schimb, lăsând clienților foarte puține opțiuni. C.O.T.A.R. avertizează că această măsură ar putea concentra excesiv puterea în mâinile companiilor de asigurări, oferindu-le practic „pâinea și cuțitul” în relația cu șoferii.

Organizația le cere reprezentanților Autorității să acționeze cu transparență și să consulte publicul înainte de implementarea unei asemenea reguli care ar putea influența semnificativ piața auto din România.

„Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) a intrat în posesia unor documente transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Parlamentului, pentru modificarea Legii RCA, care se elaborează în secret. ASF pregătește, în colaborare cu unii parlamentari, modificări legislative care vor distruge și îngenunchea definitiv piața RCA și drepturile celor circa 8 milioane de asigurați români pe această piață, precum si Transporturile – sector economic din care vin 15 procente din PIB-ul României anual”, spun ei.

Potrivit organizației, companiile de asigurări ar putea ajunge la un control aproape total asupra pieței, lăsând șoferii fără o protecție reală, deși plătesc o poliță obligatorie. COTAR susține că aceste modificări ar transforma sistemul RCA într-un „mecanism de abuz legalizat” împotriva celor peste opt milioane de asigurați din România, fiind fără precedent în Uniunea Europeană.

Printre prevederile contestate se numără eliminarea dreptului unităților reparatoare de a calcula devizul de reparație. În noua formulă, evaluarea ar urma să fie făcută direct de compania de asigurări, care ar stabili singură suma despăgubirii, fără posibilitatea ca păgubitul să conteste valoarea.

În plus, soluția tehnică de reparație și calitatea pieselor de schimb ar urma să fie decise exclusiv de asigurător. În aceste condiții, service-urile nu ar mai putea garanta siguranța și calitatea lucrărilor, iar valoarea mașinii după reparație ar putea fi diminuată.

Mai mult, șoferii care aleg un alt service decât cel impus de asigurător ar putea fi nevoiți să suporte o parte din costurile reparației, întrucât despăgubirea ar fi limitată la valoarea stabilită de compania de asigurări.

COTAR avertizează că noile condiții contractuale dintre service-urile partenere și companiile de asigurări ar putea elimina complet piesele originale, vopseaua de calitate și salariile decente pentru mecanici. Organizația susține că valoarea despăgubirilor, dacă va fi stabilită exclusiv de firmele de asigurări, nu va mai permite efectuarea unor reparații corecte și sigure.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) trage un nou semnal de alarmă cu privire la intențiile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), acuzând instituția că pregătește un set de modificări legislative care ar restrânge drepturile păgubiților RCA și ar extinde puterea companiilor de asigurări.

Potrivit informațiilor obținute de COTAR, ASF ar intenționa să interzică păgubiților RCA posibilitatea de a împuternici o persoană fizică sau un service auto care să se ocupe de reparații și de întreaga birocrație aferentă dosarului de daună. O astfel de măsură ar putea duce, avertizează organizația, la blocarea vehiculelor în service luni întregi, la proceduri complicate și la pierderi de timp considerabile pentru șoferi.

De asemenea, ASF ar avea în vedere reducerea cu aproape 70% a penalităților aplicate asigurătorilor care întârzie plata despăgubirilor — în prezent, singurul instrument de presiune asupra firmelor rău-platnice.

COTAR susține că, prin aceste propuneri, ASF ar facilita amânarea despăgubirilor și ar încuraja abuzurile companiilor de asigurări, care ar deveni singurele beneficiare ale modificărilor legislative. În plus, păgubiții RCA ar putea pierde dreptul de a închiria o mașină similară cu cea avariată pe durata reparației, măsură ce ar afecta direct mobilitatea și confortul șoferilor.

Organizația acuză ASF că „servește interesele industriei de asigurări”, în timp ce șoferii români, plătitori ai unei polițe RCA obligatorii, ar fi transformați în victime ale unui sistem dezechilibrat. „La masă vor sta firmele de asigurări, iar ASF, pe post de chelner, le oferă tacâmurile și friptura, care este șoferul român”, a mai spus Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

COTAR cere Parlamentului, în special partidelor PSD, PNL și UDMR — care dețin majoritatea și au numit actuala conducere a ASF — să respingă propunerile transmise de instituție și să îl demită urgent pe vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, acuzat de abuz de putere, lipsă de transparență și legături nepotrivite cu firmele de asigurări.

„Nu în ultimul rând, păgubiții RCA vor pierde dreptul de a închiria o mașină similară cu cea avariată pe perioada reparației. Cam așa arată grija ASF-ului pentru șoferii plătitori de polițe RCA. În tot acest timp, firmele de asigurări își freacă mâinile de bucurie ca au găsit asemenea marionete care să le facă un cadou legislativ care le va dubla profiturile, profituri care de 3 ani de zile sunt în creștere și considerate istorice”, mai spun ei.

Organizația reamintește că, în mandatul actualei conduceri a ASF, tarifele RCA au crescut cu peste 50% în perioada plafonării prețurilor, iar în ultimii cinci ani, polițele s-au majorat cu aproximativ 300%. „Sub atenta supraveghere a ASF, prețul RCA a ajuns la un nivel istoric, în timp ce profiturile asigurătorilor continuă să crească”.

„La masă vor sta firmele de asigurări, în timp ce ASF, pe post de chelner al lor, le oferă tacâmurile, alături de friptura de pe masă, care este șoferul român. Parlamentul României este deplin responsabil din acest moment de soarta celor 8 milioane de șoferi. PSD, PNL și UDMR poartă acum deplina responsabilitate a acestui proiect legislativ, ei având majoritate în Parlament, cele 3 partide politice având reprezentanți în conducerea ASF. Ce faceți, concret, cu Legea RCA și cat de mult îi mai permiteți ASF-ului să își bată joc de șoferii români?”, a mai spus Stănescu.