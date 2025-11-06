Social

Fake-news pe șosele: Ce nu te obligă Codul Rutier să ai iarna în mașină

Mașină. Sursă foto: Freepik
Odată cu apropierea sezonului rece, Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra valului de informații false care circulă anual în mediul online despre așa-zisele obligații impuse șoferilor iarna. Instituția a transmis un mesaj clar: nu există nicio modificare în Codul Rutier care să impună transportarea de nisip sau lopată în portbagaj.

„Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj? Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false”, au transmis reprezentanții instituției într-o postare pe Facebook.

RAR demontează informațiile false

În ultimele săptămâni, pe rețelele sociale au apărut din nou postări virale potrivit cărora șoferii ar fi obligați să dețină în mașină anumite echipamente pentru a circula legal în condiții de iarnă. RAR a reacționat, explicând că aceste articole sunt pure invenții, menite să genereze trafic și panică nejustificată.

RAR a precizat că această falsă informație reapare aproape în fiecare iarnă, dar nu are nicio bază legală.

Ce este obligatoriu în sezonul rece

Singura obligație legală pentru șoferi, atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, este echiparea mașinii cu anvelope de iarnă. Lipsa lopeții sau a nisipului în mașină nu se sancționează și nu atrage reținerea certificatului de înmatriculare.

RAR a reamintit că sunt conforme pentru circulația în sezonul rece doar anvelopele marcate cu „M+S”, „M.S.” sau „M&S”, indiferent de denumirea comercială. De asemenea, a explicat că inscripția „all season” nu garantează automat conformitatea pentru iarnă, dacă lipsește marcajul legal M și S.

Șofer

Șofer. Sursă foto: Freepik

Ce echipamente sunt doar recomandate de RAR

Chiar dacă nu sunt obligatorii prin lege, anumite accesorii pot fi extrem de utile pe timp de iarnă. RAR recomandă ca șoferii să aibă în mașină cabluri de pornire, un cablu de tractare, becuri de rezervă sau o canistră cu combustibil pentru drumurile lungi.

„Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna”, precizează RAR.

Pentru vehiculele de mare tonaj sau cele care transportă pasageri și mărfuri periculoase, pot exista reglementări diferite, dar acestea sunt deja cunoscute de șoferii profesioniști.

Sfaturi RAR pentru anvelopele de iarnă

Instituția le recomandă șoferilor să verifice cu atenție starea și vechimea anvelopelor înainte de montare. Pneurile trebuie să fie fabricate recent, să aibă un profil cu adâncime suficientă și să nu prezinte semne de deteriorare.

Anvelopele mai vechi de patru–cinci ani ar trebui inspectate de un specialist, subliniază RAR, care reamintește și faptul că performanța cauciucurilor de iarnă scade atunci când temperatura depășește 7–8°C, moment în care cele de vară devin rigide și pot fi periculoase.

Totodată, șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope corespunzătoare riscă amenzi din clasa a IV-a, cuprinse între 9 și 20 de puncte-amendă, avertizează Registrul Auto Român.

 

