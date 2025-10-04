Codul rutier, modificat. Cei care dețin permis categoria B vor avea un drept în plus

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 3 octombrie, decretul prin care a fost promulgată legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2024 privind modificarea și completarea Codului rutier (OUG 195/2002). Legea adoptată de Parlament are un articol unic, prin care „se aprobă OUG nr. 1/2024”, ceea ce face ca soluțiile prevăzute în ordonanță să devină definitive la nivel legislativ.

Codul rutier include acum categoria Tr1, destinată tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de până la 40 km/h. Vârsta minimă pentru obținerea permisului este de 18 ani, iar valabilitatea administrativă este aceeași ca la categoriile obișnuite, respectiv 10 ani pentru B și Tr1 la eliberare.

Permisul categoria B este echivalat cu Tr1, inclusiv pentru ansamblurile formate dintr-un vehicul Tr1 și una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată, cu respectarea limitei de 40 km/h impusă acestor vehicule.

Mențiunea B→Tr1 va fi trecută pe noile permise în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, iar până atunci șoferii cu permise B sau Tr valabile pot conduce legal vehicule Tr1 chiar dacă documentul nu are inscripția corespunzătoare.

Șoferii care dețin categoria Tr pot conduce atât vehicule și ansambluri Tr, cât și Tr1, cu una sau două remorci. Cei care au doar categoria Tr1 pot conduce ansambluri Tr1, tot cu una sau două remorci. Regula nu ține cont de masă, însă se aplică limita de viteză prevăzută pentru Tr1. Lista categoriilor de permis din Codul rutier a fost actualizată explicit pentru a include Tr1, alături de AM, A, B, C, D, Tr, Tb, Tv și celelalte categorii existente.

Expunerea de motive și preambulul ordonanței menționează deficitul de forță de muncă specializată în agricultură, extinderea parcului de utilaje prin Planul Național Strategic 2023–2027 și practica din alte state UE, unde permisele categoria B includ utilajele lente cu una sau două remorci.

Deținătorii permisului categoria B pot conduce tractoare Tr1 pe drumurile publice, inclusiv ansambluri cu una sau două remorci, în limita de 40 km/h, fără examen suplimentar. La înnoirea documentului, pe permis va fi trecută echivalarea B ↔ Tr1.

Ordonanța a fost emisă în ianuarie 2024 și publicată atunci în Monitorul Oficial, iar prin legea promulgată recent Parlamentul a validat soluția guvernului, fără modificări de fond, consolidând aplicarea noilor reguli pe termen lung.

Pe scurt, România aliniază Codul rutier la cerințele agriculturii: introducerea categoriei Tr1 și echivalarea cu permisul B reduc birocrația, sprijină fermele să își acopere mai ușor necesarul de personal și stabilesc reguli clare pentru circulația utilajelor lente pe drumurile publice, menținând însă limita de viteză de 40 km/h pentru această categorie.