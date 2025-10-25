Cum se pregătesc mașinile pentru iarnă. Lecția unui mecanic: „Anvelopele all season nu sunt bune nici iarna, nici vara”

Vlad Vasilică, patronul unui service auto din Brașov, explică ce presupune pregătirea unei mașini pentru sezonul rece. De la anvelope și lichide până la verificările esențiale de toamnă, iată cum să-ți protejezi mașina înainte ca iarna să o pună la încercare.

Într-un oraș de munte, unde iarna aduce mai mult decât peisaje spectaculoase, viața într-un service auto înseamnă adrenalină, răbdare și o luptă permanentă cu frigul.

Vlad Vasilică, patronul unui atelier auto din Brașov, a povestit pentru România Tv că fiecare zi vine cu o provocare: un motor care refuză să pornească, o mașină care n-a mai văzut o revizie de ani buni sau o geometrie greșită a roților care transformă un drum banal într-o aventură periculoasă.

„Într-un service auto, fiecare zi aduce o provocare nouă: un motor care nu mai pornește, geometria incorectă a roților sau o mașină care nu a mai văzut o revizie de ani buni. Dincolo de zdrăngănitul cheilor și mirosul de ulei, există o întreagă lume a mecanicilor care trebuie să fie mereu cu un pas înaintea problemelor”, spune Vasilică.

Odată cu venirea frigului, ritmul unui atelier auto din Brașov se accelerează. Șoferii se grăbesc să schimbe anvelopele, să-și verifice bateria, lichidul de frână sau antigelul, iar specialiștii se pregătesc pentru perioada cea mai intensă a anului.

„Odată cu apropierea sezonului rece, ritmul devine și mai alert: șoferii își aduc mașinile la verificări, iar noi ne pregătim pentru valul de reparații cauzate de temperaturile scăzute”, explică Vasilică.

Temperaturile negative afectează grav sistemele electrice, bateria, lichidele și presiunea în anvelope. În Brașov, unde diferențele de temperatură pot ajunge la 20 de grade între zi și noapte, fiecare detaliu contează.

Pentru mecanicul brașovean, pregătirea mașinii pentru sezonul rece începe cu lucrurile esențiale — anvelopele și lichidele.

„Primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să te îngrijești de starea anvelopelor, pentru că acolo multă lume este inconștientă și folosește anvelopele de vară mai mult decât ar trebui”, avertizează el.

Vlad Vasilică nu este adeptul compromisurilor:

„Nu sunt adeptul anvelopelor „all season”. Alea, din punctul meu de vedere, nu sunt bune nici pe iarnă, nici pe vară. Nu fac nimic, dar este părerea mea”, spune mecanicul.

Schimbarea anvelopelor este obligatorie prin lege dacă stratul de zăpadă sau gheață acoperă carosabilul, dar, dincolo de obligația legală, Vasilică subliniază importanța siguranței.

„Anvelopele de iarnă oferă aderență, frânare eficientă și stabilitate. O clipă de neatenție, combinată cu o frână pe gheață, poate face diferența între un drum sigur și un accident”, adaugă el.

Mecanicul brașovean recomandă ca fiecare șofer să efectueze trei verificări majore pe an: primăvara, toamna și înainte de iarnă. „Bine este să-ți verifici mașina periodic. O dată iarna, o dată toamna și o dată primăvară”, explică acesta.

Lista verificărilor de toamnă include:

verificarea nivelului de antigel ;

schimbarea uleiului dacă a depășit intervalul recomandat;

testarea bateriei și a sistemului electric;

verificarea ștergătoarelor și a sistemului de dezaburire;

completarea lichidului de parbriz cu o soluție rezistentă la îngheț.

„Lichidele trebuie să fie conforme, în stare bună. Mulți ignoră acest aspect și rămân cu mașina blocată exact când le e lumea mai dragă”, spune Vasilică.

Într-un oraș precum Brașovul, unde iarna durează între patru și cinci luni, un service auto devine un adevărat punct de sprijin pentru comunitate.

„Când ninge, nu mai e doar despre reparații. E despre a ține oamenii în siguranță, despre a-i ajuta să-și continue viața. Noi vedem și partea umană, nu doar cea tehnică”, spune patronul atelierului auto din Brașov.

El mărturisește că, în sezonul rece, primește zeci de apeluri zilnic de la șoferi blocați pe drumurile dintre Poiana Brașov, Bran sau Râșnov.