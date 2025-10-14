Cinci greșeli frecvente pe care le fac șoferii când aleg anvelopele de iarnă

Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale unui autovehicul, influențând în mod direct siguranța, confortul și performanța în trafic. De multe ori, șoferii își concentrează atenția pe puterea motorului, pe designul mașinii sau pe dotările tehnologice, dar ignoră faptul că primul contact cu drumul este realizat prin intermediul anvelopelor. O anvelopă de calitate, aleasă corespunzător sezonului, poate face diferența între o frânare eficientă și un posibil accident. În special iarna, când condițiile de drum se schimbă radical, alegerea corectă a anvelopelor devine crucială.

Anvelopele de iarnă sunt proiectate pentru a asigura aderență sporită la temperaturi scăzute și pe suprafețe alunecoase, cum ar fi gheața, zăpada sau asfaltul rece. Materialele din care sunt fabricate și designul profilului diferă semnificativ față de anvelopele de vară. Din acest motiv, șoferii care circulă în timpul iernii cu anvelope nepotrivite se expun unor riscuri mari, chiar dacă au experiență sau o mașină performantă.

Una dintre cele mai mari și, din păcate, frecvente greșeli este aceea de a folosi anvelopele de vară și pe timp de iarnă. Mulți șoferi consideră că pot economisi bani sau că iernile nu mai sunt atât de aspre încât să justifice o schimbare de anvelope. Această abordare este extrem de periculoasă. Cauciucurile de vară sunt fabricate dintr-un compus mai dur, care își pierde elasticitatea la temperaturi sub 7 grade Celsius. Astfel, chiar și pe asfalt uscat, la temperaturi scăzute, distanța de frânare devine mult mai mare, iar controlul asupra mașinii scade dramatic.

În condiții de ninsoare sau polei, o mașină echipată cu anvelope de vară aproape că nu mai are șanse să reacționeze corespunzător. Lipsa aderenței face ca fiecare viraj să fie riscant și fiecare frânare să devină o loterie. De aceea, legislația din multe țări, inclusiv din România, obligă șoferii să folosească anvelope de iarnă în sezonul rece.

Un alt aspect greșit întâlnit frecvent este alegerea anvelopelor strict pe criteriul prețului. Desigur, bugetul fiecărui șofer contează, însă atunci când vorbim despre siguranță, economiile făcute pe termen scurt pot duce la pierderi mari pe termen lung. Anvelopele ieftine, provenite din surse obscure, nu respectă standardele de calitate și nu garantează performanța necesară pe timp de iarnă. Profilul poate fi slab, iar materialul poate ceda mai repede.

O investiție într-un set de anvelope de la un producător recunoscut aduce beneficii nu doar în siguranță, ci și în durabilitate. Anvelopele de calitate se uzează uniform și rezistă mai multe sezoane, ceea ce înseamnă că, pe termen lung, prețul plătit se amortizează. Șoferii care aleg să investească într-un produs bun au parte de stabilitate, confort și, cel mai important, de liniștea că mașina lor va răspunde corect în situații limită.

O altă greșeală comună este achiziția unor anvelope care nu respectă dimensiunile recomandate de producătorul mașinii. Mulți șoferi cred că pot monta orice dimensiune care pare apropiată, dar în realitate acest lucru poate afecta grav comportamentul vehiculului. Dimensiunile anvelopelor nu sunt stabilite la întâmplare, ci sunt calculate pentru a asigura echilibrul optim între stabilitate, consum de carburant și confort.

De exemplu, dacă o mașină are recomandate anvelope cu dimensiunile 195/65R15 pentru iarnă, alegerea unei alte dimensiuni, doar pentru că este disponibilă la un preț mai mic, poate duce la dezechilibre în frânare și la un consum crescut de combustibil. Anvelopele potrivite asigură nu doar aderența, ci și un rulaj silențios și eficiență în utilizare. Tocmai de aceea, înainte de a cumpăra anvelope, șoferii ar trebui să verifice cu atenție manualul mașinii și să consulte recomandările oficiale.

În prezent, este ușor să găsești online oferte avantajoase pentru anvelope potrivite, inclusiv modele comune precum anvelope iarna 195 65r15, care sunt accesibile și foarte utilizate de către șoferii din România. Astfel de produse pot fi comandate din magazine specializate la prețuri corecte și livrate rapid, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Mulți șoferi aleg să folosească aceleași anvelope mai mulți ani la rând fără a le verifica atent. Chiar dacă la o primă vedere cauciucurile par încă bune, în realitate ele pot ascunde semne de uzură sau de îmbătrânire a materialului. Anvelopele au o durată de viață limitată, iar după 4-5 ani compusul începe să-și piardă din proprietăți, chiar dacă profilul nu este complet uzat.

Crăpăturile fine, deformările sau rigidizarea cauciucului sunt semne clare că anvelopa nu mai oferă aceeași siguranță. De asemenea, folosirea unor anvelope cu adâncimea benzii de rulare sub limita legală și tehnică (1,6 mm) este extrem de periculoasă. Aderența pe zăpadă și pe carosabil ud scade dramatic, iar riscul de acvaplanare crește.

De aceea, verificarea periodică a anvelopelor este obligatorie, iar atunci când apar semne de îmbătrânire sau uzură, schimbarea lor devine o necesitate, nu un moft.

Ultima greșeală, dar una cu impact major, este achiziția anvelopelor din locuri nesigure sau neautorizate. Mulți șoferi se lasă convinși de prețuri tentante în piețe sau pe site-uri obscure și ajung să cumpere produse contrafăcute sau second-hand de proastă calitate. Aceste anvelope nu respectă standardele de siguranță și pun în pericol atât viața șoferului, cât și a celorlalți participanți la trafic.

Apelarea la un magazin specializat aduce numeroase avantaje: garanția calității, consultanță de specialitate, acces la branduri recunoscute și posibilitatea de a beneficia de oferte reale. În plus, un magazin de profil oferă șoferilor siguranța că produsele sunt noi, depozitate corect și pregătite pentru a asigura performanța dorită.

Alegerea anvelopelor de iarnă nu ar trebui tratată niciodată cu superficialitate. Ele reprezintă elementul esențial care face legătura dintre mașină și drum, iar siguranța fiecărui pasager depinde de calitatea lor. Evitarea celor mai frecvente greșeli – folosirea anvelopelor de vară iarna, alegerea exclusiv după preț, ignorarea dimensiunilor corecte, neglijarea stării anvelopelor și cumpărarea din surse nesigure – este primul pas către o experiență sigură și plăcută la volan.

Șoferii responsabili știu că un drum sigur începe cu anvelope potrivite. De aceea, alegerea conștientă și informată a cauciucurilor de iarnă trebuie să devină o prioritate, nu doar o obligație.