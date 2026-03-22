Cum verifici dacă geamurile termopan sunt reglate corect. Acestea pot fi ajustate pentru iarnă sau vară

Setarea geamurilor termopan influențează direct confortul din locuință, iar diferența dintre modul de iarnă și cel de vară se simte mai ales atunci când apar curenți de aer sau pierderi de căldură, potrivit dako.eu.

Deși la prima vedere toate ferestrele par identice, reglajul lor face diferența în ceea ce privește etanșeitatea. Modul de iarnă presupune o închidere mai strânsă, în timp ce modul de vară permite o aerisire ușoară.

Verificarea se poate face simplu, fără echipamente speciale. Testul cu lumânarea sau cu o bucată de hârtie este cel mai la îndemână: dacă flacăra se mișcă sau hârtia este împinsă de aer, înseamnă că există infiltrații și geamul nu este reglat corespunzător. De asemenea, poziția mânerului poate indica modul setat, unele ferestre având poziții diferite pentru strângere sau relaxare.

Ajustarea se face din mecanismul feroneriei, acolo unde există un element hexagonal, de obicei pe balama sau pe marginea cercevelei. Cu ajutorul unei chei potrivite, acesta poate fi rotit ușor pentru a modifica presiunea dintre ramă și partea mobilă a ferestrei.

Prin rotire într-un sens se obține o închidere mai fermă, specifică sezonului rece, iar în celălalt sens se relaxează presiunea, utilă pe timpul verii. După intervenție, este recomandat să verifici din nou etanșeitatea cu testul simplu.

Dacă mecanismul nu funcționează corect sau se mișcă greu, este indicată curățarea și lubrifierea feroneriei. Specialiștii spun că folosirea unui spray de gresare ajută la funcționarea lină și prelungește durata de viață a componentelor.

Pentru ca ferestrele să reziste în timp și să contribuie la reducerea costurilor, este importantă întreținerea regulată. Curățarea profilelor, aspirarea canalelor și îngrijirea garniturilor sunt pași esențiali.

Aplicarea unui unguent siliconic ajută la menținerea elasticității garniturilor, mai ales în sezonul rece. În plus, ferestrele cu garnituri multiple oferă o etanșare mai bună, ceea ce poate contribui la economii semnificative la facturile de energie.

O verificare anuală a feroneriei și înlocuirea pieselor uzate la timp pot preveni problemele. Cu un minim de atenție, geamurile termopan pot asigura confort termic și eficiență pe termen lung.