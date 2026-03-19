Restanțele la întreținere nu se penalizează imediat. Care este perioada de grație pentru români

Tot mai mulți români care locuiesc la bloc se confruntă, la un moment dat, cu întârzieri la plata întreținerii. Fie că este vorba despre cheltuieli neprevăzute sau dezechilibre temporare în buget, întrebarea care apare frecvent este legată de penalități: când încep acestea să se aplice și în ce condiții pot fi calculate? Spre deosebire de percepția generală, penalizările nu sunt aplicate automat, iar legea oferă proprietarilor un interval clar de timp în care își pot achita datoriile fără costuri suplimentare.

Explicațiile vin din zona juridică, unde specialiștii subliniază că regulile privind restanțele la întreținere sunt mai nuanțate decât par la prima vedere. Aplicarea penalităților ține nu doar de lege, ci și de deciziile interne ale asociației de proprietari.

Un aspect esențial pe care mulți proprietari nu îl cunosc este faptul că simpla existență a unei datorii nu duce automat la penalizare. Chiar dacă în statutul asociației este menționată posibilitatea aplicării penalităților, acest lucru nu este suficient pentru ca ele să fie calculate efectiv.

Pentru ca penalitățile să fie aplicate, este necesară o hotărâre explicită a adunării generale a proprietarilor. Aceasta este autoritatea care decide dacă se aplică penalizări și în ce cuantum. În lipsa unei astfel de decizii, administratorul nu are dreptul să includă penalități în listele de plată.

Această regulă îi protejează pe proprietari de eventuale abuzuri și oferă un cadru clar în care sancțiunile pot fi stabilite. Practic, fiecare asociație are libertatea de a decide dacă aplică penalități sau nu, în funcție de situația financiară și de disciplina de plată a locatarilor.

Un alt element important este termenul de grație. Chiar și în situația în care adunarea generală a decis aplicarea penalităților, acestea nu încep imediat după scadență.

Legea prevede un interval de 30 de zile de la data scadentă a listei de plată în care proprietarii pot achita sumele datorate fără să fie penalizați. Acest termen funcționează ca o perioadă de respiro, oferind timp suficient pentru plata întreținerii fără consecințe financiare suplimentare.

Abia după expirarea acestui termen se pot calcula penalitățile de întârziere. Astfel, restanțele nu sunt sancționate instant, iar proprietarii beneficiază de o marjă de timp rezonabilă pentru a-și regla situația.

În ceea ce privește valoarea penalităților, legea stabilește o limită clară. Procentul maxim admis este de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, raportat la suma restantă, conform art. 77 din Legea 196/2018.

Asociațiile de proprietari pot decide aplicarea unui procent mai mic, însă nu pot depăși acest prag. Orice hotărâre care stabilește penalități peste limita legală este considerată nelegală și poate fi contestată.

Acest plafon are rolul de a preveni acumularea unor datorii exagerate și de a menține un echilibru între interesul asociației și protecția proprietarilor. Chiar și așa, în cazul întârzierilor prelungite, penalitățile zilnice pot duce la sume semnificative.

Sumele încasate din penalități nu rămân fără destinație și nu pot fi folosite arbitrar. Există reguli clare privind utilizarea acestora, stabilite tot prin legislație.

În primul rând, dacă asociația are la rândul ei penalități aplicate de furnizori sau prestatori de servicii, banii colectați de la proprietari vor fi folosiți cu prioritate pentru acoperirea acestor obligații. Astfel, penalitățile contribuie la echilibrarea situației financiare a întregii asociații.

Dacă nu există astfel de datorii, fondurile pot fi direcționate către lucrări de întreținere, reparații sau investiții în părțile comune ale imobilului. Practic, banii se întorc în beneficiul tuturor locatarilor.

O situație frecvent întâlnită este plata parțială a întreținerii. Mulți proprietari aleg să achite o parte din sumă, urmând să completeze diferența ulterior. Deși acest gest poate reduce presiunea financiară pe termen scurt, el nu elimină riscul de penalizare.

Diferența neachitată se reportează ca restanță în luna următoare. Dacă această sumă nu este achitată în termenul de 30 de zile de la scadență, ea va începe să genereze penalități zilnice.

Cu alte cuvinte, orice sumă rămasă neachitată, indiferent cât de mică, poate fi penalizată după expirarea perioadei de grație. De aceea, este recomandat ca proprietarii să încerce să achite integral obligațiile sau să comunice cu asociația pentru a găsi soluții.

În final, regulile privind restanțele la întreținere arată că lucrurile nu sunt atât de rigide pe cât par. Există protecții legale importante pentru proprietari, dar și responsabilități clare.

Penalitățile nu sunt automate, ci depind de deciziile adunării generale. Există o perioadă de grație de 30 de zile, iar procentul aplicat este limitat prin lege. În același timp, întârzierile repetate sau ignorarea plăților pot duce la acumularea unor datorii consistente.

Pentru a evita problemele, cea mai bună soluție rămâne informarea corectă și comunicarea cu asociația. În multe cazuri, situațiile pot fi rezolvate amiabil, fără a ajunge la penalități sau conflicte.