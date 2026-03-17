Program nou în București. Sprijin financiar pentru proprietarii care își curăță fațadele în zonele protejate

Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program care vizează curățarea graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor situate în zone construite protejate din București.

Proiectul prevede sprijin financiar pentru proprietarii care aleg să se înscrie în program, dar și măsuri de control și sancționare pentru cei care nu intervin asupra imobilelor afectate.

Potrivit proiectului, proprietarii sau administratorii imobilelor înscrise în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor de curățare a fațadelor. Valoarea acestora va fi stabilită prin deviz de către Administrația Străzilor. Diferența de 20% va fi suportată de beneficiari.

„Documentațiile tehnice necesare, precum și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi realizate de Primăria Capitalei, costurile fiind acoperite integral din bugetul local”, se arată în proiect.

Imobilele ale căror fațade sunt afectate de graffiti sau afișaj neautorizat vor fi identificate de Poliția Locală a Municipiului București, în urma verificărilor în teren sau a sesizărilor primite. Proprietarii sau administratorii vor fi notificați cu privire la obligația de a curăța fațadele. Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data notificării.

După notificare, proprietarii sau administratorii pot alege între:

-conformarea voluntară, prin îndepărtarea pe cheltuială proprie a graffiti-ului și a afișajului neautorizat;

-înscrierea în program, caz în care lucrările vor fi realizate de autoritatea locală. În cazul în care nu se înscriu în program și nu intervin asupra fațadelor, Poliția Locală a Municipiului București va aplica sancțiuni contravenționale.

Proprietarii care aleg să intervină pe cont propriu au obligația de a curăța fațadele în termen de maximum 90 de zile de la notificare. Lucrările trebuie realizate prin metode care să nu afecteze finisajele sau elementele arhitecturale ale clădirii.

-acordul Direcției pentru Cultură a Municipiului București, pentru imobilele monument istoric;

-declarație pe propria răspundere privind metodele utilizate;

-fotografii înainte și după intervenție.

Poliția Locală a Municipiului București va efectua verificări în teren pentru a constata respectarea măsurilor.

Proiectul mai prevede instituirea unui sistem integrat de monitorizare în zonele vizate, care include patrulări și supraveghere video, precum și derularea unor campanii publice de informare și conștientizare.