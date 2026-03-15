Proceduri electronice și termene mai scurte. Guvernul a adoptat ordonanța pentru investiții

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică, că Guvernul a adoptat o ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor. Șeful Executivului a precizat că măsura va sprijini economia, va reduce birocrația și va scădea costurile de conformare. „De săptămâna viitoare ordonanța va intra în vigoare”, a transmis premierul, pe Facebook.

Premierul a explicat că ordonanța are impact în trei domenii principale:

Potrivit declarațiilor lui Bolojan, obținerea avizelor de mediu pentru investiții, care înainte dura luni de zile sau chiar ani, va fi mai rapidă. Documentația pentru aceste avize va fi depusă electronic, iar termenele pentru emiterea avizelor se reduc semnificativ.

Ordonanța modifică pragul de analiză pentru proiectele de investiții de la 2 la 5 milioane de euro. Aceasta înseamnă că mai puține proiecte vor necesita avizare completă, procedurile rămase fiind mai rapide.

De asemenea, analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței nu mai este necesară, iar depunerea documentelor se poate face digital. Comisia pentru examinarea investițiilor străine va procesa proiectele fără întârzieri suplimentare.

Pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi necesar avizul complet, ceea ce reduce numărul dosarelor. În cazul întârzierilor instituțiilor, companiile pot primi acorduri provizorii de 60 de zile, pentru ca activitatea să nu fie blocată.

„De asemenea, proiectele repetitive, precum magazine, supermarketuri sau hale de depozitare, vor fi acoperite printr-un acord unic, iar documentele vor fi standardizate și procesate electronic, indiferent de județ. Întârzierea avizării va atrage sancțiuni pentru persoanele responsabile”, a mai explicat premierul.