Ilie Bolojan a propus reducerea concediului: Lipsă de empatie. Angajații din România care vor suferi cel mai mult

Premierul Ilie Bolojan vrea să scurteze concediul de maternitate în România, relatează romaniatv.net. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și vicepreședintele PSD București, critică măsura și acuză impact economic negativ.

Premierul Ilie Bolojan intenționează să reducă zilele de concediu de maternitate pentru mamele din România. În ședința de Guvern s-ar fi discutat deja acest subiect, iar Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a confirmat planul.

Potrivit lui Bolojan, mamele din Occident petrec în concediu de maternitate un an, în timp ce în România perioada ajunge la doi ani. Premierul consideră că această situație reprezintă un privilegiu pentru româncele care își cresc copilul acasă.

Daniel Băluță a criticat dur măsura propusă de Bolojan, susținând că aceasta „a frânat economia”. El a dat ca exemplu scăderea puterii de cumpărare cu 25%. Totodată, Băluță a subliniat lipsa de empatie a premierului față de categoriile vulnerabile.

„A durat patru luni de zile până când acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reușit abia ieri să adopte creșterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ținut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilități, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, niște lucruri care sunt absolut surprinzătoare chiar și pentru profesia de medic pe care o am”, a afirmat liderul PSD.

Băluță a adăugat că premierul consideră mamele din concediu de maternitate privilegiate față de alte mame din Europa și nu a ținut cont de scăderea puterii de cumpărare cu 25%, inflația de 10% și creșterea taxelor și impozitelor.

Întrebat despre consultarea internă din PSD privind rămânerea la guvernare, Băluță a precizat că „încă nu s-a stabilit orarul, dar de principiu, la sfârșitul săptămânii viitoare va exista această consultare”. El a făcut o distincție între coaliție și premier: „Nimeni nu a spus că nu dorim că continuăm într-o coaliție, dar o astfel de construcție politică nu stă într-un singur om care, din păcate, și-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie și, mai ales această calitate, și pun ghilimelele de rigoare, de a frâna orice ține de PSD.”

Primarul Sectorului 4 a mai adăugat că formațiunile politice trebuie să se concentreze pe proiecte concrete: „Oamenii trebuie să știe că noi ne ocupăm cu lucruri de genul ăsta: cu pasaje, cu poduri, cu spitale, cu autostrăzi, asta este realitatea și nu cea pe care a reușit cu succes să o genereze domnul Bolojan.”

În final, Daniel Băluță a declarat că nu este deloc încântat de modul în care Ilie Bolojan a ales să-și exercite funcția de premier.

„Sunt extrem de dezamăgit și da, în ceea ce mă privește, voi avea un astfel de vot (împotriva premierului la consultarea internă – n.r.) pentru că nu sunt deloc mulțumit și v-am prezentat un număr impresionant de argumente în această direcție”, a mai spus Băluță.