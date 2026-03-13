Scad vânzările de apartamente la început de 2026. Ce arată datele despre piața imobiliară

Numărul tranzacțiilor cu apartamente a scăzut în primele luni ale anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Statisticile arată că în ianuarie și februarie s-au înregistrat mai puține vânzări față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ridică întrebări despre evoluția pieței imobiliare în perioada următoare.

Statistica ANCPI arată că declinul a început încă din prima lună a anului. În ianuarie 2026 s-au înregistrat cu 25% mai puține apartamente vândute decât în ianuarie 2025. Tendința a continuat și în februarie, când numărul tranzacțiilor a fost mai mic cu aproximativ 20% față de aceeași lună a anului trecut.

Această evoluție apare într-un context în care consumul a început să încetinească. În luna ianuarie, acesta a scăzut cu aproape 10%, iar specialiștii spun că incertitudinile economice ar putea influența decizia românilor de a cumpăra locuințe.

Datele analizate de economica.net indică faptul că, la începutul acestui an, s-au tranzacționat aproape 17.500 de apartamente la nivel național. Comparativ cu primele două luni din 2025, volumul vânzărilor este mai mic cu aproximativ 21%.

Analiștii atrag atenția că mai mulți factori economici ar putea afecta piața imobiliară în perioada următoare. Printre aceștia se numără inflația ridicată și stagnarea salariilor.

În același timp, există estimări potrivit cărora prețul carburanților ar putea ajunge la aproximativ 10 lei pe litru, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri în economie.

În acest context, tot mai mulți români ar putea decide să amâne achiziția unei locuințe până când situația economică va deveni mai stabilă.

În ciuda scăderii generale a tranzacțiilor, există câteva zone în care piața imobiliară a avut o evoluție diferită. Potrivit datelor ANCPI analizate de Economica.net, doar cinci județe au înregistrat mai multe vânzări de apartamente față de începutul anului 2025.

Este vorba despre Alba, Ialomița, Olt, Sălaj și Vâlcea.

În restul țării, inclusiv în București, numărul tranzacțiilor a scăzut în primele două luni ale anului.

În unele județe, reducerea numărului de tranzacții a fost semnificativă. În Constanța și Prahova, vânzările de apartamente au ajuns aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. De exemplu, în Constanța, în primele două luni din 2025 s-au vândut 1.729 de apartamente, în timp ce în aceeași perioadă din 2026 au fost tranzacționate doar 838.

În Prahova, numărul locuințelor vândute a scăzut de la 484 în lunile ianuarie și februarie din 2025 la 239 în acest an. Datele mai arată că în Suceava și Cluj vânzările au coborât cu aproximativ 35%, iar în Satu Mare și Timiș scăderea este de circa 20%.

În Capitală s-au vândut cu 18% mai puține apartamente decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, în județul Neamț scăderea este de 17%, iar în Brașov de 14%. În Ilfov, numărul tranzacțiilor cu apartamente este mai mic cu aproximativ 10%.